Alberto Fernández, transportista, es un entusiasta consumidor de pulpo, que solía comprarlo "un par de veces al mes, pero ahora está claro que ya no lo compro tanto, ni tantas veces al mes ni tantas raciones, porque cuando subió de siete a ocho euros, mantuvieron la cantidad de trozos por ración mientras que ahora no es así, salvo que seas cliente", subraya.

Alejo Moreiras, que trabaja como comercial, también tiene como habitual en su dieta de los días festivos el pulpo. "En verano nos reunimos el grupo de amigos y no puede faltar el pulpo". Respecto al precio, la subida no le echa para atrás: "Cuando voy con mi mujer a Zamora, allí me lo cobran a 20 euros la ración, y es una pulpeira de aquí". Entiende que "estamos acabando con el pulpo, así que es lógico que suba el precio".

De opinión radicalmente distinta es Manuel Martínez, pensionista. "Me parece carísimo, hace menos de 10 años lo compraba a seis euros. Antes lo tomaba cada fin de semana; ahora ya no puedo" .