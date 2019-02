Baltar: "El Campus de FP estará en un edificio de la Finca Sevilla y abrirá en 2020"

Manuel Baltar (Ourense, 1967) posa para el fotógrafo en su despacho del Pazo Provincial. Se apoya en la mesa de reuniones, prácticamente vacía. Solo se encuentra ahí un mapa de la provincia de Ourense y una pequeña maqueta -de color azul- de la Diputación. Este miércoles cumplió 7 años al frente de una institución que camina con firmeza hacia la deuda cero a a la vez que, explica, mira al rural y apuesta por la innovación. "Hemos logrado la estabilidad económica. Eso es gestión. Luego está la política, que solo se puede hacer si viene respaldada por el trabajo previo. La Diputación nunca ha estado mejor". Como presidente del PP de Ourense enfila con carrerilla las municipales-se pone de meta superar las 71 alcaldías- a la vez que escudriña el horizonte del 2020, donde coincidirá la llegada del AVE con la cristalización de varios proyectos impulsados por su gobierno y recogidos en el plan de mandato 2019-2023, como el Campus FP, el Centro Tecnológico Forestal o el Observatorio del Rural.

Partiendo de la premisa que el PP logre mantener la Diputación, ¿qué..

(Rápido al corte) No hay otra premisa. ¿Cuál es la otra? ¿Qué otra formación política está hablando en clave de provincia?

No ve ningún riesgo.

Ninguno.

¿Ni con un posible descalabro en la ciudad?

En la ciudad se premiará la labor del PP de aguantar la gestión frente a una oposición a la que lo que menos ha preocupado es Ourense. Y en clave provincial, la gente a la hora de votar va a tener dos opciones. Se miden las descalificaciones y ausencia de discurso frente a solidez, estabilidad, proyecto y programa en clave de Ourense, No hay color. Y si hay color, es el azul.

¿Qué color tiene el Campus FP?.

Es clave, la pata que nos faltaba. Y se puede hacer porque hubo una gestión económica previa que permitió poner 5,5 millones encima de la mesa. Y después aparecer justo en el momento. Para eso hay que tener valentía política. Es una cuestión muy competitiva. Y al lado de un Campus que ha hec ho un buen trabajo. Será un elemento diferenciador respecto a otras provincias.

¿Dónde se ubicará?

En la ciudad, en el entorno de la Finca Sevilla. En un edificio próximo al de Provincia Inteligente, que no necesitará grandes permisos ni licencias. Se reformará, y se dotará de un equipamiento potente.

¿Cuándo abrirá?

Septiembre de 2020. Cuando estemos ya a dos horas de Madrid.

La FP necesita rediseñar titulaciones y adaptarlas al mercado. ¿Qué papel le espera a las empresas en este Campus?

Total. Será un modelo participativo. Nadie mejor que el empresariado sabe lo que necesita. Nos hemos ofrecido de nexo de unión con la Consellería de Educación -que es la que tiene competencias- para decir: "El centro nace con éxito si las empresas se sienten protagonistas". Incluso trabajadores que se hayan jubilado podrán ser los mejores maestros para las nuevas generaciones.

Habla de juventud. La movilidad y rural son los ejes de su plan 2019-2023. La meta es lograr que el AVE no solo sirva para que se fuguen más rápido de aquí.

Estar a 2 horas y 15' de Madrid servirá para ir, pero también para que vuelvan. Ourense es una provincia muy atractiva, con éxitos acreditados como el plan de termalismo social, con un ecosistema de turismo deportivo con las mejores selecciones del mundo de remo entrenando aquí -quién lo iba a decir en 2012- o la estación de montaña de Galicia y norte de Portugal, para la que tras la instalación de los cañones de innivación se abren muy buenos tiempos. Atractivos como nuestra riqueza etnográfica y patrimonial. O los encantos de la Ribeira Sacra.

¿Será Patrimonio de la humanidad o habrá tirolina?

Patrimonio de la Humanidad.

¿Se pueden olvidar de la tirolina?

Es incompatible.

¿A dónde mirará el observatorio del rural?

Será un centro de estudios rurales, de ámbito nacional. Que acogerá un congreso del mundo rural. Ourense debe liderar este sector. Tenemos direcrices claras para ello.

La despoblación está, por fin, en la agenda. Pero urgen soluciones.

El diagnóstico está claro, toca pasar a la acción. Esa estrategia, que perfilamos con instituciones de la sociedad civil como la Cátedra del Reto Demográfico, en cumbres… entre todos vamos a ser capaces de encontrar soluciones. ¿Las nuestras? Observatorio del Rural, Centro FP, AVE… estamos en mejores condiciones que otros territorios. Y con una administración que cree, que siente pasión por Ourense –lema del mandato 2019-2023-.Se trata de mantener población, seguir pensando en política y atraer inversiones.

El termalismo es clave. Pero llegará 2020 y seguirá faltando el hotel termal de la ciudad.

No se ha podido realizar por el caos urbanístico, del que es culpable la actual Corporación local. Es una cuestión de Estado para Ourense. Un gran balneario, que sirva como elemento transformador. Como sucedió en Bath, en los últimos 15 años la ciudad de UK, tras Londres, donde se crearon más plazas hoteleras.

En As Burgas hay un informe termal pendiente. ¿Cree que puede ser negativo?

No. Todos los estudios determinan que después de Budapest es la de mayor caudal de Europa. Existen grupos inversores con potencial, que han fijado sus ojos aquí. Esperemos que el 26 de mayo sirva para solucionar esa situación a nivel Ourense.

¿Y si no?

Pues habrá que tomar otro tipo de medidas -que están contempladas- para activar el proyecto, como una actuación urbanística específica de la Xunta. No podemos estar 20 años diciendo "vamos a hacer, vamos a hacer". Hay que hacerlo. Ya.

¿Se pondrá al frente la Diputación del hotel termal?

Si el marasmo urbanístico continúa, estamos en disposición de actuar de promotores del hotel balneario.

En la vieja cárcel o en el entorno de As Burgas. Esos son los lugares donde he mantenido reuniones con importantes corporaciones especializadas. Ese es mi papel, liderar, hablar con las empresas, decirles "esto es importante". La semana pasada estuve con un grupo vitivinícola dispuesto a hacer una inversión en Ourense de 14 millones de euros. Posiblemente nos enseñará el camino. Harán el proyecto en una Denominación de Orixe ourensana.

Frente a su visión, el PSOE dice que vende un "parque xurásico".

Hace 20 años Pachi Vázquez decía lo mismo. Son los mismos argumentos de siempre, y tendrán los mismos resultados de siempre. El PSOE se dedica a ganar dentro para perder fuera. Nunca estuvo en peor momento. Es muy difícil defender lo que hace en Madrid, con un Gobierno que pactó con todos para pisar moqueta. Nunca hubo un liderazgo tan débil en Galicia, donde no es ni capaz de entrar en el Parlamento para tener un "tête à tête" con Feijóo, y en Ourense es el desastre total. Pensemos en alguien peor que Gonzalo Caballero, Pedro Sánchez o al alcalde de Amoeiro (se refiere a Rafa Villarino, líder del PSOE en Ourense). No encuentro a nadie.

En la Diputación han vuelto a cambiar de portavoz y ha vuelto la línea dura contra usted.

Fraga era una persona de nivel. No hace falta que lo diga yo. Cualquiera que conozca lo que había antes de él y lo que ha venido después…

Ahora, por sus viajes, le llaman a usted Willy Fogg.

Eso es de Pablo Taboada, el periodista del grupo. A la portavoz actual ni se le ocurre. No sabe ni quién es Julio Verne. Es lo que tiene no salir de casa. Qué le vamos a hacer, es lo que hay. No me preocupa. yo estoy en la política por otra cosa. Lo que más me motiva es Ourense.

¿Cómo será la llegada de “A derradeira leición do mestre"?

Algo que nunca ha hecho nadie. Y que solo ha conseguido Ourense. No se ha pronunciado sobre ello la oposición -tampoco sobre el Campus FP-. Alguno no sabe ni el título del cuadro ni donde nació Castelao. Será un momento histórico. Lo fue traer los restos de Rodolfo Prada y lo es haber concertado en el viaje a Argentina la cesión del cuadro, que estará en el edificio de gobierno. Porque Prada dijo que volvería a Galicia cuando fuese democrática y tuviese gobierno propio. Por eso ha vuelto. Y por eso estará al lado de Castelao, del cuadro que él le pidió que pintara, y que Castelao le entregó. Cerramos un círculo.

¿Cuándo llegará?

A principios de marzo. Estará un mes. El cuadro y, al lado, las cenizas de Rodolfo Prada. Histórico.

Con estas cosas, luego Vox llama al PPdeG nacionalista.

No me interesa lo que pueda decir Vox. El galleguismo para mí es clave, la identidad. Los sentimientos y las emociones son lo más importante en política.

¿Va a tener Vox espacio aquí?

Lo va a tener. Y C's también. Es un momento en el que hay muchas opciones, por eso tenemos que hacer especial hincapié en lo que nos diferencia del resto. Tenemos que poner en valor nuestro centrismo, galleguismo, reformismo...

En esta encrucijada. ¿El PP debería mirar más al PPdeG?

El espejo está claro. Es la única mayoría absoluta que tiene el PP en una autonomía. Con un posicionamiento claro, no comparable a ningún otro sitio. Se trata de trabajar todo el tiempo.

¿Cómo se ficha a un alcalde?

No son fichajes. Primero lo que hay que ver y testar es la ilusión, el proyecto de concello… Yo lo que tengo es que llevar al mejor candidato.

Entonces, ¿cómo se liga a un alcalde?

Han sido ellos (por el regidor de Trives y el de Río) los que han venido al PP. Y podrán venir más. Por la atracción de una fuerza que nunca les dejará tirados. Habrá que preguntar por qué se va la gente del PSOE.

¿Es un tránsfuga el alcalde de Río?

No. El PSOE está pasado de vueltas. Con estas sandeces, lo que se merecen es una respuesta en el ámbito judicial. Cada uno es responsable de lo que dice.

Lo que está detrás de esta polémica es el reparto de fondos. El año pasado defendía usted su modelo diciendo que alcaldes que no eran del PP como el de Trives eran de los que más recibían...

Y la ayuda más alta de este mandato será para Verín. Es una demagogia lamentable. Se retratan cada vez que hablan, calladitos estarían mejor.

Definió en su día lo que sucedía en la ciudad como un vodevil. Faltaba el capítulo de Araújo.

Sí, un hecho relevante, pero veremos qué posición toma. Agradecí sus años de compromiso con el PP, que defendió más que dignamente. Todavía no ha anunciado nada. El PP presentará una lista potente, un proyecto renovado de ilusión, con capacidad de conexión con administraciones que también gobernamos. El problema en la ciudad ha sido el reparto de la Corporación.

Pues el reparto pinta más fragmentado a partir de mayo.

Puede pintar así, pero también habrá alternativas de entendimiento con grupos que ahora no están y que pueden tener visión político.

¿Alianza PP, C's y Bermello?

Por qué no. Lo que no me imagino es un alternativa al PP. No se hado en cuatro años.

¿Será el PP el más votado?

Sí.

¿Y Jácome?

No sé quien es, no veo la televisión.

En las villas les toca remontada.

Contra gobiernos que no han hecho de la gestión su mejor reclamo. En O Barco nos enfrentamos a un final de ciclo de una persona que lleva casi 20 años y no ha sido capaz de posicionar O Barco en no-se-sabe- dónde, e incluso avala los PGE. En Verín, el PP fue el más votado y optamos a la mayoría, frente a un alcalde que tiene problemas judiciales. En Ribadavia seremos los más votados y mantendremos Xinzo y Celanova. Salimos a por todas, con una renovación del 35% en las cabezas de cartel y con 16 mujeres de número 1.

¿En Xinzo competirá el PP contra Montse Lama en C's?

No he oído nada de esto. Y el PP en Xinzo ganará, con mayoría absoluta, a todo al que se enfrente.

¿La irrupción del nuevo partido de Pachi Vázquez puede favorecer al PP?

No sé qué decir. Si digo que sí igual se lo replantea. Mejor que la gente se exprese libre. Lo que está claro es que estos movimientos a quien no le facilita nada es a su actual rectores –pongo entre comillas- del PSOE.

¿Se va a ir a Europa?

Es un rumor interesado. Voy a estar en Ourense, voy a ser concejal si el presidente del partido en Esgos, Mario Rodríguez, me lleva en la lista, y seré el candidato del PP a la presidencia de la Diputación. Ya estoy en Europa, porque me han elegido para presidir Partenalia, vicepresidente de CEPLI y soy candidato a presidir la red termal europea. Que no es cosa menor, con 50 sitios termales de 17 naciones.

Seguro que todos con hotel termal menos Ourense.

Correcto. A ver si se nos pega algo.

¿Se plantea ya el 2023-2027?

Absolutamente. Y el 2027-2031 también. No tenga ninguna duda.