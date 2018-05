Barquero: "Llegué a pensar que el alcalde iba a dimitir, es evidente su incapacidad"

El portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, vuelve a sacar su lado más crítico con la gestión del gobierno municipal, en especial con el proyecto presupuestario, que cree que demuestra que el PP ha entrado en "un colapso total". Sobre su futuro, no cierra la puerta a postularse en las primarias para elegir candidato a la Alcaldía en 2019.

¿Qué le sugiere la tramitación de los presupuestos?

La sensación que tengo es que el gobierno está colapsado, han llegado tan al límite que todo es posible. Esto es la prueba final de que es un gobierno incompetente, inoperante, que ha llevado a la ciudad a la parálisis más absoluta.

¿Esperaba que los plazos fueran tan justos?

No me lo explico, ha habido otros gobiernos forzados a aprobar los presupuestos con una moción de confianza, véase Ribadavia, Lugo o Monforte, pero que los aprobaron hace meses. El único al límite es este gobierno. No solo llevan tres años sin uno, cuando tienen la oportunidad de aprobarlo, con un trámite excepcional, también llegan tarde. Y ya no tienen excusas de funcionarios, sindicatos y oposición.

¿Apoyarán la urgencia del pleno del lunes?

Reuniré al grupo y tomaremos una decisión, como siempre.

¿La oposición no tiene culpa?

Nada, hemos sido extraordinariamente escrupulosos. Hay algo evidente, este gobierno, debido a su incapacidad, está tensionando como nunca se había visto a la administración.

¿Por qué?

La hoja de servicios está totalmente vacía y ahora, al final, cuando queda un año para las urnas, ven que es imprescindible conseguir algo, lo que sea. Como por el procedimiento normal no pueden, tensionan toda la maquinaria administrativa para vender políticamente algo. Están los presupuestos, pero también el plan de urbanismo, inventándose un procedimiento.

¿No es positivo el presupuesto?

Nos ceñimos al informe del interventor, que decía categóricamente que eran inconsistentes. Planteamos enmiendas, pero si pudiéramos lo hubiéramos hecho a la totalidad.

El gobierno dice que los informes de intervención del anterior mandato eran más duros.

Este es el más duro. No lo digo yo, lo dice mucha gente.

Pero a ustedes también se les informó en contra.

Sí, no lo voy a negar, el interventor siempre hace reparos, pero nunca de esta naturaleza, diciendo que se incumplen más de siete normas. Su informe da pie a la vía judicial.

¿Están dispuestos a ella?

No vamos a aceptar algo que la ley no permite. La última decisión es del grupo municipal, pero mi propuesta, si se termina aprobando, es llevarlo al juzgado.

¿Estamos ya en campaña?

No. Es un gobierno que llega al colapso y que al no haber sacado ningún tema sustantivo pretende seguir vendiendo humo, ahora en grado superlativo.

¿Es una batalla para ganarse a la opinión pública?

Es lo que pretende cuando ha calado en la ciudad que es el peor gobierno de la historia, un alcalde que más allá de la sonrisa y el intento de dar pena sistemática, no tiene otro bagaje. En algún momento, pensé que el alcalde iba a dimitir, porque hace tiempo que es evidente su incapacidad.

¿Lo ve repitiendo en 2019?

Si a José Manuel Baltar se le pregunta en la intimidad su opinión, esta sería negativa. También estoy convencido de que si se le preguntara a la militancia del PP, votaría en contra. El único aliado que tiene este alcade en el PP es Alberto Núñez Feijóo. Es su imposición porque no deja de ser un parapeto, el chico de los recados, con un trabajo muy concreto, en contra de los intereses de la ciudad, defender los intereses del PP no de Ourense, sino de Alberto Núñez.

¿Y el futuro de Barquero?

Yo tomo las decisiones en el momento oportuno.

¿Pero su ciclo acaba o se presentará a las primarias?

El ciclo acaba con el mandato. Hasta que se convoquen las primarias transcurrirá un tiempo y pueden suceder muchas cosas. Estoy convencido de que quedan muchas cosas por hacer, que el PSOE tiene una tarea importante en esta ciudad y es un reto. ¿Cómo se abordará? Ya lo veremos, sería prematuro tomar una decisión ahora.

Si con todo esto que relata, no consiguen sacar al PP de la Alcaldía, será un fracaso, ¿no?

Bueno, la última palabra la tienen los ciudadanos. La obligación es hacer nuestro trabajo.