Barquero, sobre la parálisis urbanística: “Sempre é polo PP"

Si a finales de la semana pasada, el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, pasaba al ataque para replicar las críticas vertidas desde la oposición en relación a la decisión de tramitar con un decreto la aprobación provisional del PXOM, acusando a DO y PSOE de "querer destruír 3.800 empregos", ayer fue el turno del portavoz socialista en el Concello, José Ángel Vázquez Barquero, que calificó las declaraciones del regidor como la "guinda para á tarta" y recuperó su argumentario de crítica a la gestión en materia de urbanismo de los populares, a los que acusó de estar detrás de todos los frenos al desarrollo de la ciudad.

"O caos e a parálise está dado por que todos os proxectos estratéxicos fracasaron en instancias xudiciais, ilegais e fraudulentas do PP", señaló Barquero, que recordó las anulaciones del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003 y de la ordenación provisional, sentencias de derribo como la del edificio de Marcelo Macías o la condonación del 10% de aprovechamientos urbanísticos entre 1997 y 2003: "Esa é a radiografía de cando goberna o PP".

"Beneficiar aos de sempre"

En esta línea, insistió en que "estamos a vivir un novo episodio" con la tramitación del nuevo PXOM, incidiendo en la ilegalidad de aprobarlo provisionalmente sin contar con el pleno. "Pretenden voltar ás andadas, con esa connivencia cos especuladores máis que manifesta aprobando o planeamento o señor Cudeiro no seu despacho e resolvendo as alegacións secuestrándolle competencias ó pleno coa clara intencionalidade de beneficiar ós de sempre", afirmó el portavoz del PSOE, que criticó las "intencións" del gobierno municipal.

"Queren aprobar pola porta de atrás as alegacións para que logo sexa un todo ou nada no pleno. Se dis que si, serías cómplice das súas falcatruadas e se dis non, un traidor á cidade, ése é o truco", añadió.

Conocidas las manifestaciones del portavoz del grupo socialista, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, insistió en la forma de proceder del gobierno en todo lo relacionado con el PXOM, "de acuerdo con los informes del Consello Consultivo y del jefe de servicio de Planeamiento, que señalan que la competencia para aprobar el acto de trámite le corresponde al alcalde".

Por tanto, el PP insiste en que todo sigue a la espera de que el asesor jurídico emita el pertinente informe para "que podamos continuar con el procedimiento", que requerirá también el informe de Intervención antes de poder aprobar provisionalmente el PXOM. Barquero censuró que "desvíen a atención e que non informe o secretario xeral do pleno".

Reproches por el cambio de sistema de gestión del plan

Los reproches entre PP y PSOE no se ciñeron exclusivamente al terreno político, sino que las cuestiones técnicas del PXOM también son motivo de disputa. En concreto, el portavoz socialista recordó que "a peza angular" era la estación intermodal, "modificada e recortada", pero también el sistema de gestión, contemplando el plan aprobado inicialmente un modelo preferencia de cooperación, con el Concello llevando la iniciativa del desarrollo, mientras que se ha pasado a uno de compensación, "un cambio sustantivo para favorecer ós especuladores".

Ante esto, José Cudeiro negó "categóricamente ningún pelotazo urbanístico", insistiendo en que la modificación de sistema de gestión "non vai influír na edificabilidade", argumentando que la elección del modelo de compensación "significa recoger el sistema más común en España", apuntando que "en la actualidad sería totalmente imposible que el Concello gestionase el desarrollo de todos los suelos urbanos". El concejal de Urbanismo añadió que el Ayuntamiento "se reserva el desarrollo por cooperación de ámbitos que considera prioritarios".