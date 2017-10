De conspiraciones e himnos

Lunes, 23 | Los efectos que causa la maría

Mira tú por dónde había alternativa al rural. El periódico del lunes daba una información según la cual el abandono de pueblos y aldeas de la provincia facilita el cultivo de la marihuana. Claro, la cosa da para múltiples chanzas a las que también apetecía sumarse desde aquí, pero vamos a esquivarlas por esta vez. La maría siempre fue la droga con mejor fama. Decía Bob Marley que "la hierba es la curación de una nación y el alcohol es la destrucción", mientras nos metía hasta la médula el ritmo bobalicón del reggae y se colocaba las rastas debajo del sombrero de lana con los colores de Jamaica. "Hubo un tiempo en que desayunábamos marihuana y no se podía hablar con nosotros, estábamos todo el día con los ojos brillantes, partiéndonos de risa", reconocía Lennon cuando resumía la cuesta abajo de la banda de Liverpool. Hay países con tanta poca fe en las libertades como Corea del Norte en los que ni el opio ni la marihuana están considerados drogas. Hay semanas en las que tienes tentaciones de fumarte un porro para superar tanta estulticia. Hay semanas, como esta, en las que te da la sensación de que quienes han tomado algunas decisiones políticas allá por el Este peninsular estaban bien fumados. Con los delirantes efectos de sus decisiones han contagiado y todos están partiéndose el culo de la risa. Ya verás cuando despierten. Ya los verás cantando el No Woman, No Cry de Marley. Verás qué risa.

Martes, 24 | Entre los efectos de la amargura

Vivimos tiempos amargos, incompatibles con la dulzura o la ternura. A lo mejor es que aún arrastramos la maldición de Germán Coppini y seguimos en los malos tiempos para la lírica con los que nos siguen estigmatizando desde los ochenta. Estamos en tiempos bizarros, de una épica repleta de soflamas, banderas y somatenes. Tiempos en los que hasta la cosecha de miel ourensana se ha reducido a la mitad frente a un año normal. Siempre es necesario tomar alimentos amargos para tener buena salud, dicen los nutricionistas. La cúrcuma, el eneldo o la col rizada deben incorporarse a la dieta, aunque espante su sabor. En tiempos en los que la política nos quiere dar cicuta, al menos alimentos amargos o sencillamente amargura, que será más llevadera. La amargura también depura.

Miércoles, 25 | La conspiración no pasa de comedia

Italia ha tenido 62 gobiernos desde finales de la II Guerra Mundial. Es un país cuyos políticos son incapaces de vivir fuera de la conspiración y la conjura de grandes traiciones. Es el país de Berlusconi o de Cicciolina, pero también el de Andreotti, nada más y nada menos que siete veces primer ministro. Pese a sus múltiples crisis es hoy la octava economía del mundo. A pesar de sus muchos intentos por arruinarla, el país siempre resurge sobre el escenario con la turgencia de una prima donna. Es como el PSOE, incapaz de caminar sin tropezar. El periódico del miércoles titulaba: "Críticos del PSOE conspiran para disolver la ejecutiva provincial". Conspirar es un verbo muy al caso, pero pretencioso para definir el navajeo socialista. Dejémoslo en simples enredos de comedia italiana de Álvaro Vitali, por ejemplo.

Jueves, 26 | El ujier que les lleva el vaso de agua

Se vivía en el Congreso de los Diputados el enésimo teatrillo catalán. Sus señorías tenían riptus de preocupación, acorde con la importancia del envite. Se hubiese pagado entrada para estar en el hemiciclo asistiendo al suicidio político de una comunidad gobernada por irrespetuosos e irresponsables sujetos. Los periodistas, concentrados. Hasta los ujieres entraban y salían al hemiciclo con las jarras de agua (nunca les vimos hacer otra cosa) para mitigar la sed de los oradores. Hablaron los portavoces pero no se oyeron; se interpelaron, pero no se respondieron. Cada uno a lo suyo, otra vez. El tema catalán pasó y en el orden del día se incluía después la situación generada en Galicia por los graves incendios forestales, con cuatro muertos. Y casi todos los diputados se levantaron y se marcharon desinteresados, los periodistas se relajaron porque en la redacción aquello ya vendía poco, el bar se llenó, los baños se poblaron de alivios. Hasta el ujier descansó. Su agua ya ni apagó el fuego verbal de sus señorías.

Viernes, 27 | El riesgo de acabar en lo de siempre

Circularon imágenes de saturación en el servicio de urgencias del Complexo Hospitalario. Enfermos en espera de atención, familiares en espera de que los enfermos sean atendidos. Miles de metros cuadrados de nuevos servicios sanitarios se están poniendo en funcionamiento estos días en el CHUO. La historia se repite: profesionales que dicen estar desbordados, enfermos que esperan atención o cama, familiares que denuncian la situación y la consellería que siempre echa balones fuera. A ver si vamos a seguir reeditando lo mismo pero en un edifico más grande y moderno.

Sábado, 28 | Aquella música de la Copa Davis

El secesionismo orgánico, es decir, aquel que se proclama porque me sale de los órganos, lleva camino de perjudicar muy seriamente a miles de catalanes. Solo en un sitio como en España o como quiera que le acabemos llamando cuando acabe todo esto, puede ignorarse la ley para reclamar una república de pon y quita. En el año 2003 casi se desencadena un incidente diplomático porque en la Copa Davis que se jugaba en Australia el protocolo se equivocó y tocaron el Himno de Riego, el de la República, en vez del himno oficial. El Gobierno español, muy puesto, habló de "indignación" y de episodio intolerable. "Es una ofensa imperdonable, abandonad la pista", dijeron los dirigentes españoles a los tenistas. Ni antes, ni después, ni casi ahora el Gobierno impidió burlas mucho más serias.