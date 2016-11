Crece la crispación en el PSOE por el relevo en la Diputación

La crispación en la que se ve envuelto el PSOE desde que el jueves fonrmalizase la destitución de Ignacio Gómez como portavoz de la Diputación para nombrar a Francisco Fraga, una iniciativa apoyada por cinco de los ocho diputados provinciales, no deja de crecer.



El nuevo responsable del grupo provincial protagonizó ayer su primera intervención pública para explicar los motivos del relevo, argumentando que responde a la búsqueda de un "cambio de política e de formas" y que se hizo "dacordo coa lexislación vixente e os estatutos".



Este extremo no lo comparte Gómez, que acudió, por sorpresa, a la sede del partido mientras Fraga terminaba su intervención -ambos se cruzaron sin mediar palabra- para reiterar que sigue considerándose el portavoz del grupo en la Diputación y que el partido se ha saltado los estatutos, por lo que ha presentado una reclamación formal.



Fraga, que estuvo acompañado de la diputada Susana Rodríguez -es una de los cinco que apoyan la sustitución-, centró su intervención en explicar la labor que quieren realizar "neste tempo novo" en la Diputación, escapando de cualquier pregunta relacionado con los temas internos del PSOE. "Non perderemos o tempo nin en falar de compañeiros -solo se refirió a Gómez como un "magnífico alcalde e un bo deputado"- nin en cuestións orgánicas, queremos centrar a nosa labor na Deputación e en mellorar as condicións de vida dos cidadáns e o futuro da provincia", añadiendo que "non é que se estivese facendo mal, pero queremos un tempo novo".



Para esto, Fraga promete "multiplicar a presencia na institución e estar en contacto continuo con todos os grupos municipais socialistas" de la provincia. Cuestionado sobre la reunión que convocó Gómez, que asegura que cuenta con el respaldo de la mayor parte de cargos del partido, el nuevo portavoz elude polemizar.



"Falei con moitos alcaldes e portavoces do partidos nos concellos, respectamos a súa autonomía, só pedimos o mesmo respecto. Cada un é rehén do que di e do que cala, non opino dos demais".



Escritos



Por su parte, Ignacio Gómez anunció que ha presentado dos reclamaciones, una dirigida al secretario de la Diputación, para que se pronuncie sobre la legalidad del escrito de relevo, y otra a su propio partido, en base al artículo 15 de los estatutos. Exige que convoque, "polo menos", una ejecutiva provincial, el órgano que, en su opinión, debe decidir sobre un trámite como el la sustitución de un portavoz en un concello o en la Diputación.



"Non é unha cousa de querer manter o sillón, que o entrego mañá, sempre que sexa dentro dos mecanismos democráticos. Se é así, respetareino, en caso contrario deberán marchar eles para casa. Pretenden quedarse coas siglas, espero que de aquí ó mércoles alguén lle poña sentido, reciba ós alcaldes e convoque unha executiva", afirmó.