El debate del Estado de la provincia se cierra con 32 medidas para "dinamizar Ourense"

La Diputación cierra la cuarta edición del debate sobre el estado de la provincia con 32 medidas aprobadas "para dinamizar Ourense”. De todos los acuerdos, una decena fueron compromisos manifestados por el presidente provincial, Manuel Baltar, entre ellos potenciar el turismo deportivo, apostar por sectores estratégicos o crear una delegación de la Diputación en Valdeorras.

Además, Baltar desveló que ha planteado al presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, que Ourense acoja el Campus de FP que se iba a instalar en Vigo, pero que ha quedado en punto muerto por discrepancias con Zona Franca.

En la ronda de intervenciones, El presidente de la Diputacion, Manuel Baltar, hizo un repaso por algunos de los indicadores económicos y laborales, asegurando que desde el inicio de mandato, tanto la ocupación, tasa de paro o afiliaciones presentan una evolución positiva en todas las comarcas. Valoró también muy positivamente sectores como el turismo o el empresarial.

Además, el líder provincial subrayó el “compromiso” de su gobierno con la transparencia y reclamó “non caer en debates estériles e demagóxicos”.

El portavoz del PSOE, Francisco Fraga, reclamó “mudar as políticas e non persistir nos erros”, lamentando problemas como el demográfico “no que non se albisca un punto de inflexión”.

En una línea similar se posicionó el nacionalista Ramiro Rodríguez, que lamentó que "nunha provincia con recursos e un enorme potencial as diferenzas co resto sexan cada vez máis grandes”, aludiendo a la "despoblación e as carencias en infraestruturas".

Mientras, Gonzalo Pérez Jácome (DO) apuntó que Baltar "vive en otro planeta", acusándolo de ofrecer datos sesgados.

Desde el grupo del PP, Plácido Álvarez destacó que el gobierno "loita arreo por esta provincia".