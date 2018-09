A detección precoz do cancro de próstata aumenta na provincia

Co gallo da celebración hoxe do Día Mundial da Saúde Prostática, o CHUO quere destacar o aumento dos casos de detección precoz do cancro de próstata na provincia. A detección desta enfermidade supón o 40% das primeiras consultas no complexo hospitalario de Ourense, onde se levan a cabo, cada ano, ao redor de 1.000 biopsias de próstata (entre 12 e 15 diarias) que non precisan ingreso previo ou posterior do paciente.

Como causas deste incremento, sinálase a maior concienciación entre os homes máis novos, así como a labor e "implicación" dos profesionais de atención primaria. O diagnóstico da enfermidade en estadíos iniciais ou temperás permite que as terapias sexan máis efectivas, a pesar de que esta tipoloxía de cancro sigue constituindo a principal causa de morte masculina. A revisión está indicada a partir dos 50 anos, aínda que, de existir factores de risco, realízase con anterioridade.

Os centros de atención primaria son os encargados de dirixir as probas e decidir se é preciso derivar a Uroloxía aos pacientes.