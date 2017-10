La Diputación muestra su disposición a ayudar a los concellos afectados por los incendios

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, anunció en su reunión con el alcalde de Cea, José Luis Valladares, la toma de iniciativa para cooperar con los concellos y los vecinos de la provincia que se vieron afectados por la ola de incendios. El ente provincial quiso mostrar su disponibilidad absoluta para "colaborar con outras administracións públicas co obxectivo de atender os casos de necesidade, como a reconstrución de vivendas afectadas polo lume, traídas de auga e melloras en estradas e camiños".

En su reunión con el regidor de Cea, uno de los principales concellos afectados por las llamas, analizaron como afectó el fuego a las diferentes poblaciones. "Cómpre efectividade, cooperación e solucións, sen pararse en escusas burocráticas, porque do que se trata é de asistir a persoas que están a necesitar servizos básicos e a concellos que demandan a posta en funcionamento de infraestruturas que resultaron danadas polos incendios", aseguró el presidente del gobierno provincial. Explicó además que la Diputación ayudará en la tramitación de las solicitudes que le hagan llegar los concellos afectados "para que no menor prazo de tempo posible se poida facer efectivo o trámite e se realicen as obras de reparación necesarias".

Manuel Baltar reiteró la "total colaboración" de la institución provincial con los operativos de extinción por medio de la cesión de recursos humanos y materiales de la propia institución y del consorcio provincial de incendios y otras acciones como asumir el coste íntegro de los grupos de emergencia supramunicipal o la elaboración de un mapa provincial de emergencias.

También recordó las propuestas de poner en marcha un sistema de información de incendios a través de dispositivos móviles y la elaboración de un plan de "de cooperación para que os concellos dispoñan de plans municipais de prevención e defensa contra incendios forestais e os integren nos plans de emerxencia municipais".