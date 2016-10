Dous alumnos da cidade galardoados cos premios extraordinarios de bacharelato

Dous alumnos da provincia de Ourense resultaron beneficiarios dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16, uns galardóns que teñen como obxectivo recoñecer a excelencia educativa do alumnado galego.

Estes galardóns están dirixidos ao alumnado que nos dous cursos de bacharelato obtivo unha cualificación final media igual ou superior a 8,75 e que obtivo as mellores cualificacións nas probas realizadas para optar aos ditos premios.

Cada premio está dotado cunha contía de 1000€ e o alumnado que obteña o premio poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público. Ademais supón a anotación da distinción no seu expediente académico, un diploma acreditativo e outorga a posibilidade de concorrer aos premios nacionais de bacharelato.

Galardoados

En concreto os estudantes galardoados son Guillermo Garrido Novoa, do IES As Lagoas (Ourense); e Luis Valencia Rivera, do IES Eduardo Blanco Amor, tamén na cidade das Burgas.