En busca del primo de Calvos

Ilusión, esperanza y una foto; es todo con lo que cuenta Isabel Báñez, natural de Avilés (Asturias), pero con raíces ourensanas, para intentar localizar al niño de la fotografía, "hoy ya un hombre de aproximadamente 65 años y nacido en Calvos de Randín", según señala en un texto difundido en las redes y que suma día a día, desde que lanzó el mensaje en su perfil de Facebook, cientos de mensajes de apoyo.

En ellos le comprometen su ayuda, compartiéndolo desde lugares tan distantes como Tarragona, Barcelona, Gran Canarias, Madrid... "También hay muchos que me llegan -añade- desde otros países; la verdad que no pensé que tuviera tanta repercusión", explica esta mujer que nunca conoció a su primo carnal pero tiene claro su deseo de "que sepa que tiene familia deseando saber de él y mantener un contacto".

Añade que "hay muchas cosas que contar por ambos lados ya que, por circunstancias ajenas a nosotros, se perdió todo contacto pocos años después de esta foto". Una instantánea en la que el niño, "del que desconozco el nombre, porque mi abuelo no llegó a decírmelo y mi madre, Purificación Vázquez Sánchez, que vino a Asturias con pocos años, tampoco lo recordaba", está con su abuelo materno -que lo es también de la propia Isabel-, Enrique Vázquez Carballo, y su abuela paterna, con la que se crió en Calvos de Randín.

Isabel Báñez conoció la historia de este familiar por su abuelo. "Me pudo dar pocos datos porque falleció cuando yo tenía tan sólo nueve años", y su madre, que salió de Ourense con cuatro años -uno más que su sobrino, el niño de la foto-, no sabía mucho más. La madre de Isabel intentó localizar a su sobrino "hará cinco años, pero el caso es que el apellido Vázquez es muy común en Galicia y ni Concello ni parroquia tenían conocimiento de él".

Explica que el niño se quedó con la abuela paterna: "Mi tía no convivía con el padre del niño y no sabemos si incluso se le cambiarían los apellidos y es esa la razón por la que no se le puede localizar".

Báñez recuerda que "mi abuelo se murió con mucha pena por no haber podido volver a ver a su nieto y mi madre también quedó muy frustrada por no haber conseguido algún rastro que permitiera dar con él".

Entre los datos con los que cuenta está el nombre del padre -Antonio-. La abuela materna, que era también de Calvos de Randín, tenía un hermano,Luis Sánchez Silva. Y aporta otro detalle más, "la madre del niño es María de la Paz Vázquez Sánchez, conocida por Pacita, y que era la mayor de cinco hermanos, falleció con 58 años".

Compás de espera

A la espera de que la campaña emprendida hace escasos días ofrezca algún resultado concreto, Isabel Báñez (48 años), y sus dos hermanos, "que también colaboran en esta búsqueda", esperan que se produzca el milagro y que más de medio siglo después de perder toda relación con el niño de la foto debido a la distancia, puedan retomarla.

De momento, los mensajes le siguen llegando diariamente a esta vecina de Avilés de todos los puntos cardinales de la geografía nacional, algo que la tiene "realmente sorprendida" y satisfecha también, ya que ese eco "puede ayudar a que demos con él".