Los expertos ven en fallos estructurales o malas costumbres las principales causas

La falta de efectivos en la Policía Local, las falta de sanciones, la ausencia de visibilidad en una gran cantidad de pasos de peatones, una población envejecida y hasta costumbres de gente del rural muy arraigadas son algunos de los factores esgrimidos por los expertos, voluntarios y líderes vecinales, con el motivo de encontrar el porqué de liderar el ranking de atropellos en Galicia.

Beni Bouzada, de Stop Accidentes, cree que hay una "falta de planificación" y que "hay que sentarse a hablar" para solucionarlo. "Cuando hay alarma por robos, los dispositivos policiales crean una campaña de vigilancia anti-robo, y aquí no se está haciendo lo mismo", mantiene su compañero de Stop Accidentes Dani Pousada.

Desde Masa Crítica, Miguel Ordóñez valora que Ourense "é unha cidade mal planificada en aspectos como o deseño das rúas, a limpeza visual, a dificultade de condución, ou a racionalidade no uso semafórico". También destacan que Ourense "é a terceira capital de provincia española con maior uso do coche privado por desprazamento, e o transporte público é ineficiente para reducir o uso do vehículo privado.".

Ignacio Martín Amaro, líder de la Asociación Vecinal Centro, cree que hay una gran culpabilidad en el exceso de velocidad de los coches, al no tener barreras que los frenen. También achaca "al envejecimiento y ciertas costumbres de la gente mayor, al no estar tan acostumbrada a mirar a ambos lados".

¿Las soluciones? El cambio de los ciclos semafóricos, la colocación de pasos de peatones elevados y una mayor iluminación son las más repetidas.

Jorge Ortega, del área de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, recomienda tomar medidas como implantar "carriles limitados a 30 km/h en todo el casco urbano". Según un estudio de Mapfre, solo el 21% de los casos de atropello sería culpa del peatón, y la causa fundamental es, mayoritariamente, el exceso de velocidad de los conductores. "Hay que desarrollar entornos seguros , adaptar las fases semafóricas, porque no todo es la fluidez del tráfico, sino hacer ciudades para peatones".

Leyes más duras

Carlos Moure, de la Fundación ADO Moure, lleva un tiempo reivindicando que los atropellos dejen de ser una simple falta administrativa: "La gente va ciega y el problema es que si atropellas a alguien no trae consecuencias y eso se está transmitiendo a la sociedad". Moure propone que ante la las autoridades competentes opten por multar a los que tenga "comportamientos incívicos".

Javier Barreal, secretario de la Asociación de Vecinos de Oira y participante de la Mesa de Movilidad, considera que la adecuación de todo el centro a 30 km/h sería una solución "sencila y rápida", aunque se haga gradualmente para no generar atascos. "Debería haber zonas peatonales amplias".

Martín Amaro confiesa que se sienten "preocupados " por los atropellos y propone que haya badenes en arterias principales, como la avenida de la Haban y que se cambie el control semafórico.