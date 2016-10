La gripe, contra las cuerdas

La campaña de vacunación contra la gripe ya está en marcha en la provincia. 27.000 dosis, de un total de 70.000, ya están distribuidas por los casi 200 centros de vacunación que hay disponibles en Ourense. El Centro de salud de A Ponte es uno de esos puntos de vacunación de referencia para la vacunación contra la gripe. El coordinador de dicho centro y enfermero, Juan Modesto Fernández, explica que para esta primera semana de la vacunación de la gripe "habilitamos una sala para vacunar al grueso de la campaña". En este primer día de vacunaciones, el enfermero aproximó la cifra a "casi 200 dosis suministradas" (a las 13,30 horas de ayer). La coordinadora de la campaña y subdirectora de Procesos de Enfermería de la Xerenciade Ourense, Montserrat Souto, explicó que las primeras dos semanas son de "gran afluencia" y que "xa temos as axendas cheas". Aunque el Sindicato de Enfermería de Ourense manifestó su "enérgica queja" por lo que consideran una "nueva maniobra" del CHOU para no contratar personal. Critican que esta nueva campaña "vendida a bombo y platillo evidencia que los enfermeros no son indispensables" y solicita que se resuelva la cobertura de profesionales en vez de reducir las horas de Atención Primaria para vacunar.

Los expertos aseguran que la cepa de este año va a venir fuerte y por eso animan a la población de riesgo (mayores de 65 años, embarazadas y enfermos crónicos) a que se vacunen. Es el caso Teresa Andrade, que ayer acudió a A Ponte para ponerse la vacuna porque está dentro de la población de riesgo por edad: "Es mejor ponerse la vacuna, yo vengo cada año y la gripe me viene más suave, si me viene", aseguró. Esta paciente no se lo piensa dos veces a la hora de vacunarse porque "es mejor ponérsela y así te olvidas, además es por mi salud".

El jefe de servicio del centro de salud Valle Inclán, el doctor Raimundo Gulín, informó es "enfer muy contagiosa pero prevenible", con vacunas y ciertos gestos cotidianos. Al producirse el contagio por vía respiratoria o a través de objetos contaminados, el doctor recomienda "el lavado de manos, cubrir la boca cuando se tose o se estornuda, el uso de pañuelos de papel desechables, no compartir utensilios de bebidas o comida con las personas contagiadas con la gripe". Al mismo tiempo recalca que la gripe puede ser contagiosa hasta una semana después de que remitan los síntomas.