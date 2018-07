La jueza alarga la espera de los policías gemelos tras declarar

Los dos policías gemelos Bernardo y Roi D.L., investigados como presuntos autores de la muerte de su compañero Celso Blanco, de 48 años, tenían previsto conocer este jueves si ingresaban en prisión o seguían en libertad tras su larga declaración -cinco horas cada uno- en la jornada del miércoles ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense.

La jueza Eva Armesto, que investiga el fallecimiento del agente, los citó a una segunda comparecencia a las 10,00 horas de ayer, tras la que estaba previsto que diera a conocer su resolución. Tras el acto, en el que el abogado de la familia de Celso Blanco, Arturo Mosquera, pidió que ingresaran en la cárcel -la fiscalía no pidió esta medida-, Bernardo y Roi D.L. se fueron a su casa, advirtiéndoles de que a lo largo del día serían llamados para darles a conocer el auto con la decisión de la togada. Ambos estuvieron pendientes todo el día, pero no fueron llamados, quedando pospuesta la decisión de la jueza para hoy, según se dio a conocer desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXJ).

El aplazamiento, según pudo saber este periódico, está relacionado con los 5.000 folios que integran en el sumario, en el que hay abundante documentación que la instructora pretende analizar con profundidad y detalle y contrastarla con la versión ofrecida durante el interrogatorio por los agentes. Además, de este trabajo Eva Armesto tuvo que continuar atendiendo y resolviendo -ya lo hizo en la jornada del miércoles- los casos que le entraban por el juzgado de guardia.

Nuevas comprobaciones

Los dos policías gemelos (uno ya está prejubilado y el otro apartado del cuerpo) se mostraban ayer tranquilos y convencidos de su inocencia. Su declaración ante la jueza finalizó pasada la medianoche del pasado miércoles. Su abogado, Neil González, aseguraba a la salida del edificio judicial que los dos policías "han explicado cosas importantes, que ahora vamos a pedir que se comprueben para que quede demostrado que tanto uno como el otro dicen la verdad", apuntó.

Mientras el letrado de la familia del agente fallecido, Arturo Mosquera, argumentaba su petición de prisión en el papel con el ADN que apareció junto al cadáver. "Hay muchos indicios y cosas que no cuadran", apuntó, recalcando que va a pedir nuevas diligencias para incorporarlas al sumario.

El sumario sigue acumulando folios con nuevos informes, el último remitido por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría (UDEV), que recibieron las partes el pasado miércoles, diez minutos antes de que los dos gemelos comenzaran a declarar. El contenido no trascendió ayer, pero, al parecer, no aportaba datos relevantes al caso.

El caso también suma otro sumario, el de la investigación del anónimo que recibió a finales del mes pasado la familia, cuyo autor carga contra los dos policías y la judicatura.

Arturo Mosquera lo entregó a la jueza, que decidió abrir diligencias. Pero la investigación se hizo por reparto recayendo el caso en el otro juzgado. La Guardia Civil ya inició la pesquisas para identificar el autor.

Declaración sobre todo lo recopilado en el sumario

Los dos policías gemelos fueron detenidos el pasado día 19 de enero y entonces comparecieron durante más de ocho horas ante la jueza Eva Armesto. Pero su testimonio no se tuvo en cuenta en la jornada de este pasado miércoles, dado que entonces solamente contestaron a las preguntas de su abogado, Neil Gónzalez, que le recomendó esa medida al no conocer con exactitud el sumario. Este pasado miércoles sí contestaron a las preguntas de todas las partes, lo que provocó que la jueza, fiscal y abogado de la acusación particular, les exigieran una explicación a todas las diligencias practicadas, recogidas en los 5.000 folios del sumario .

Sus explicaciones, según su propio abogado como el de la acusación particular, conlleva que se practiquen nuevas pruebas, pero, además, comprobar, ya con sus argumentos, todo el trabajo de investigación realizado hasta la fecha. La instrucción se podría prolongar durante varios meses más, independientemente de la medida que está previsto que de a conocer hoy la jueza.

Arturo Mosquera ya recordaba ayer que el caso "es complejo" y ya hay una prorroga de 18 meses para continuar con la investigación.

Los dos policías gozan de libertad tras abonar una fianza de 60.000 euros y con la obligación de comparecer, Roi cada semana en el juzgado y Bernardo a diario al no resolver la Audiencia un recurso que presentó contra esta medida.