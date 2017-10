La vida entre clase y clase

¿Ourense ciudad de ocio universitario? Según varios estudiantes foráneos ,"la ciudad se queda un poco corta a la hora de ofrecer a los universitarios opciones de ocio". Lo ratifica la alumna de Educación Rosalía Paredes, reivindicativa: "Estaría bien que se organizaran más actividades culturales o de entretenimiento".

Marta Meiriño, estudiante del grado en Educación Primaria apunta a "la escasez y falta de explotación de muchos recursos en la ciudad" como causantes del escaso, según ella, catálogo de actividades. Sin embargo, "el ambiente en general es muy bueno", explica la universitaria Florencia Márquez.

El debate está servido y, en la línea del estudiante del grado en Administración y Dirección de Empresas Sergio Cid, hay quienes consideran que la ciudad sí que ofrece actividades suficientes. Su compañera de aula María González concuerda con la afirmación y apunta que los planes "van desde relajarse en las termas hasta tomar un café en la Praza Maior o en los bares próximos a la universidad".

¿Y qué hacen los universitarios en sus ratos libres? Por el día, las formas de aprovechar el tiempo de ocio van desde "hacer deporte, ir de compras, tomar algo o, incluso, acercarse con el coche hasta Castrelo de Miño o Allariz", detalla Laura Pérez, de 19 años, estudiante de grado en Educación Primaria. Siempre que los estudios no se lo impidan, María González, suele acomodarse en la butaca del cine los días del espectador, pasando antes por algún restaurante del Ponte Vella.

Planes, "los de siempre"

Y, ¿qué hay de los planes nocturnos? Pues son "los de siempre". "Relajarse tomando una caña en alguna terracita, quedar con la pandilla para pinchar algo en la zona de los vinos y, a continuación, salir de fiesta por los pubs de la ciudad", detalla Rosalía Paredes. "Los jueves muchos locales hacen ofertas por la 'noche universitara', cosa que en Pontevedra, de donde soy, no se hace". Así resalta, en general, el buen ambiente nocturno Jennifer Taboada. Sin embargo, esta estudiante de 22 años, considera que "a la ciudad le falta una fiesta de Campus como, por ejemplo, San Teleco o San Pepe en Vigo o Santa Cata en Pontevedra".

Los que prefieren una opción más tranquila se decantan por ver una película en casa, mientras cenan compartiendo risas y charlas, tal y como apunta Florencia Márquez, que dice no ser "mucho de fiestas" últimamente.

Los jueves son el día por excelencia para salir de fiesta. Rosalía Paredes lo tiene claro: "Salgo los jueves por definición, pero también he salido algún miércoles o incluso martes, pero no es lo que acostumbro a hacer". "Los jueves hay mucha gente, pero es cierto que alguna ya sale los miércoles", añade su amiga Laura Pérez. Lucía Estévez, que cursó estudios de Enfermería y ahora se enfrenta a un máster explica que "aprovecho los jueves universitarios cuando no tengo prácticas los viernes por la mañana, sino salgo sólo el fin de semana". Mientras que, los que son de fuera, los fines de semana optan por salir por su ciudad.

El fin de semana siempre es un buen momento para quedar con los amigos o para volver al hogar y disfrutar en compañía de la familia."Yo soy de Vigo y cuando empecé a estudiar en Ourense me iba todos los fines de semana a casa, pero ahora que ya estoy más cómoda con mi entorno acostumbro a quedarme por más tiempo", explica Rosalía Paredes. De todas formas, apunta que la mayoría sus compañeros acostumbran a irse a sus casas cada dos o tres fines de semana. Sin embargo, Jennifer Taboada regresa a Pontevedra todos los fines de semana, salvo en época de exámenes. Lo mismo hace María González, a no ser que "mis amigos no estén en Xinzo".