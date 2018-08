En Marea se suma a las quejas por la gestión del centro de Monteledo

Al igual que hiciera el PSOE hace unos días, En Marea alertó este martes sobre los incumplimientos en materia de personal en los que está incurriendo, en su opinión, la gestora del centro de menores de Monteledo, la Fundación Diagrama, por lo que insta a la Xunta "a tomar cartas no asunto para rematar con esta fraude e garantir a axeitada calidade educativa".

La diputada de En Marea Paula Vázquez llevará al Parlamento "unha situación inaceptable derivada da non cobertura das vacacións, que sitúa as cifras de persoal por debaixo das fixadas no convenio". Entiende la parlamentaria que "non é tolerable que unha fundación aforre cando recibe cartos públicos".

Fuentes de la Consellería de Política Social habían asegurado tras las críticas de la diputada socialista Noela Blanco que se trata de "un conflito entre empresa e traballadores", subrayando que la entidad "está a cumprir tanto as ratios de persoal como o recollido no prego de condicións e no decreto que regula o funcionamento destes centros".