"Mis personajes están en el límite porque solo ahí surge una voz diferente"

María R. Gómez trabaja en la Consellería de Educación en Ourense, profesión que compagina con investigación filosófica y la creación poética. Su última obra es "Espejo de Hamlets amarillos". Saldrá a la luz en menos de un mes tras ganar el certamen de El Cercano. Asegura que le cuesta participar en este tipo de concursos, pero le apetecía probar suerte en su ciudad.

Estudió psicología y filosofía, ¿se aprecia en su obra?

Normalmente no, conjugo la filosofía con la poesía, pero la psicología se queda fuera. En este poemario, sin embargo, sí que tiene su espacio, porque se centra en la historia de una mujer encerrada en un psiquiátrico.

¿Vienen de la mano, poesía y filosofía?

Sí, vienen del mismo lugar, a los griegos los educaban con los poetas. La última cosa que he escrito, publicada en la universidad de Cambridge, habla del salto a la dimensión irracional que hay en la poesía y que conecta con la filosofía.

El jurado dijo que se trataba de un poemario original e innovador.

Hay diferentes tipos de poemas, unos más transparentes, en la voz que habla cuenta su dolor, y otros más experimentales, en los que rompo el discurso para acceder a algo más. No sabemos lo que la poesía enseña, pero lo hace.

¿Hay un hilo conductor?

Sí, la historia de esta mujer ingresada en el psiquiátrico. No escribo poemas separados, necesito una relación, un marco para que la voz suene, sino, no me dice nada.

Sus protagonistas suelen ser mujeres que están al borde del abismo.

Sí, el anterior poemario trataba la historia de una mujer a la que le diagnostican cáncer, y el que acabo de terminar va sobre la vida de una prostituta en un bar de carretera.

¿Por qué esa tendencia?

María Zambrano, cuando hablaba de la razón poética hablaba de esa razón que rompe, y en esa ruptura, supuestamente, el conocimiento avanza. Solo en el límite surge una voz diferente, por eso todos mis sujetos poéticos están en el límite. En ese abismo que parece que da lucidez, o es lo que yo pretendo, tanto a mí como al que lo lee.

¿Cómo compagina su trabajo con obra poética e investigaciones filosóficas?

Con las horas de sueño. Yo duermo fatal, se me ocurre algo, me levanto y puedo estar hasta las tres de la mañana con ello. Además, para compaginar las tres actividades también necesito mucha organización.