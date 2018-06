El Holandés le tenía más miedo al principal sospechoso que a su hermano

La mujer del ciudadano holandés hallado muerto en enero de 2010 en la aldea de Santoalla, en el municipio de Petín, ha reconocido en su declaración en la vista oral de este martes, celebrada en la Audiencia Provincial, que su marido le aseguró en diciembre de 2009 que le tenía más miedo al principal sospechoso del crimen que al hermano de éste.

La mujer ha apuntado que su marido no quería ver a sus vecinos cuando las relaciones empezaron a tensarse, por lo que "evitaba encontrarlos" y éste le comentó en 2008 que quería irse de la aldea "porque no estaba feliz".

En esta misma línea, la viuda de la víctima ha asegurado que el principal sospechoso "es un niño grande" y ha destacado que "paseaba muchas veces con escopeta por el pueblo" e incluso escuchaba disparos realizados por éste.

"Era peligroso lo que hacía, pero no sentía miedo; pensaba que la escopeta no estaba cargada. Mi marido sí tenía miedo por los vecinos, que tenían escopetas", ha declarado la mujer.

La viuda del Holandés ha asegurado en su declaración que las relaciones con la familia del principal sospechoso se agravaron cuando el matrimonio extranjero empezó a reclamar "varias cosas" y estos se oponían a que se hicieran.

Asimismo, ha apuntado que la familia del sospechoso no dejaba al matrimonio formar parte de la mancomunidad porque no vivían legalmente en Santoalla, no tenían ganado y no trabajaban la tierra.

Voluntariado

A su vez, la mujer ha destacado que otros de los frentes abiertos con la familia fue la llegada de voluntarios organizada por la familia extranjera.

"Empezamos a promover el voluntariado en 2006. Ellos nunca han entendido que viniera gente a trabajar para nosotros sin pagarles nada", ha añadido.



Finalmente, la mujer ha asegurado que no tiene miedo actualmente en el pueblo, por lo que seguirá viviendo en él. "Es el sitio donde mi marido y yo realizamos nuestro sueño y estoy feliz. Quiero seguir viviendo allí", ha concluido.