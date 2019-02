El Obispado cede a Parada el monasterio de Santa Cristina

Obispado de Ourense y Concello de Parada de Sil firmaban este viernes en una notaría ourensana la cesión de uso por 50 años del monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil por parte del Consistorio de Parada.La alcaldesa del municipio, Yolanda Jácome, mostró su "satisfacción coa resolución dun tema incoado hai un ano" y quiso agradecer la disponibilidad del Obispado "para que as xestións chegaran a bo fin, como ocorreu no día de onte". En este sentido, el edil de Cultura en Parada, Francisco Magide, remarcó el hecho de que "trátase habitualmente dun proceso longo, que ten que pasar por Roma para sair adiante, e que neste caso alixerouse o máximo por parte do Obispado de Ourense".

La idea del concello ahora es porse en contacto "de maneira inmediata" con la Consellería de Cultura, Dirección Xeral de Patrimonio, para elaborar un plan director para el monasterio en el que se contemple tanto su mantenimiento como darle contenido con actividades, "o que tamén repercutirá no mantemento", señalan desde el Concello. En esta línea de dotación de contenidos a ese plan de actividades se apunta a dar continuidad "aos ciclos de concertos de música con raíces que imos desenvolvendo nos últimos tempos, e que quedaron plasmados no documental Alma", señala Magide. Un filme que ha sido proyectado en tres estados de los Estados Unidos o Alemania, entre otros puntos del globo.

Otro de los aspectos que se pretende incluir dentro de ese plan director de actividades es el de ""un espazo habilitado para presentación de libros, conferencias, etcétera", añade Magide.

Por otra parte, "o Concello pretende concorrer xa este ano a convocatoria do 1,5% de obra pública para Bens de Interese Cultural -distinción que ostenta este mosteiro dende o 2010-", avanza el edil de Cultura, que explica que hasta ahora no podían presentar proyectos "por non dispor da propiedade ou do uso por 50 anos. Entre las prioridades se contempla llevar la luz eléctrica al mismo, "unha obra costosa porque hai que levala enterrada o longo dun recorrido moi longo".

Con esta cesión, que no contempla "la iglesia, que abre ciertos días al año al culto", según explican desde el Obispado, el concello de Parada de Sil "segue a apostar pola posta en valor do Patrimonio, entendendo que forma parte da memoria e polo tanto é o asento para construír un futuro adecuado", señalan en el Concello.

Monasterios y casas rectorales

El de Santa Cristina no es el único activo inmobiliario propiedad de la iglesia que el Obispado ha cedido en la provincia. Hace años hizo otro tanto con la Rectoral de Santa María de Castromao al Concello de Celanova para crear en ella un punto de atención a los visitantes del yacimiento castrexo. Un proyecto que nunca llegó a materializarse. También se cedió la Rectoral de San Pedro de Mourillos a la Fundación San Rosendo para un proyecto de atención social, aunque tampoco se ha materializado hasta el momento. A estos casos, el delegado episcopal para asuntos económicos de la Diócesis de Ourense, Raúl Alfonso González, añade "la iglesia y alguna otra dependencia del monasterio de Montederramo", cedidos hace poco, "y varias casas rectorales, como la de Muíños; yo creo que entre 30 y 40".

Todas estas cesiones o convenios de colaboración con los diversos gobiernos municipales de la rpovincia se realizan, eso sí, "cuando el Concello presenta un proyecto que está destinado a usos sociales", señala González.