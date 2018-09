El OUFF se enfrenta al reto de diseñar su contenido en 3 meses

El Festival de Cine de Ourense bien podría incluir en su nomenclatura, de manera casi permanente, las palabras crisis o reivención o búsqueda de identidad. En estos 23 años el OUFF, sometido a continuos cambios de dirección, de gerencia, de nombre, de filosofía, de presupuestos y de entidad organizadora, ha demostrado, sin duda, ser un superviviente a los obstáculos situados en su camino y a las distintas visiones políticas que lo han capitaneado en algún momento (PP, PSOE y BNG).

Ha sido y es un festival que recibe oxígeno a cuentagotas, lo justo para ir sobreviviendo de año en año. Esto ha motivado, por una parte, que algunos de los profesionales implicados a lo largo de su historia tuvieran muy pocas o nulas oportunidades de crear y consolidar un proyecto fuerte, con proyección y sello propio; y por otra, que sus bases fuesen tan débiles que cualquier contratiempo pudiera resultar fatal, como una nueva Ley de Contratación.

Ahora está de nuevo en la cuerda floja a la espera de poder cumplir su 23 edición de la mano de la Diputación, a través de la Fundación Carlos Velo, coorganizado con el Concello y con el apoyo de la Xunta. El anuncio del ente provincial de "rescatar" el OUFFy las dudas planteadas aún desde el Concello, dejan algunas preguntas en el aire: ¿Cuál será la filosofía del Festival a partir de ahora? ¿Cómo se organizará, con calidad, un evento así en sólo tres meses? ¿Realmente no había solución para evitar que el anterior equipo, con Fran Gayo al frente, abandonanse el OUFF, cuando ya existía un trabajo muy avanzado? Habrá que esperar para conocer algunas respuestas.

Las reacciones

Mientras no se conocen las respuestas, la decisión de la Diputación ya ha despertado algunas reacciones. Manel Rodríguez, del Cine Clube Padre Feijóo se plantea si "podemos confiar na mesma administración pública que cando lle interesou, abandonou unilateralmente o consorcio que daquela xestionaba o OUFF, deixando unha débeda irresponsablemente sen atender ata agora. Pode calquera organizar un festival de cine? En canto tempo? Por canto tempo lle cedemos a marca? O Festival de Cine de Ourense, non merecía destes titulares de rescate, o que precisa é responsabilidade, ser coherentes, no é un comodín para que os políticos de turno xoguen como trileros con parte da identidade cultural da cidade".

Roberto Pascual, director de la Mostra de Teatro de Ribadavia, sostiene una visión más optimista: "Que se celebre finalmente o OUFF é dende o meu punto de vista unha moi boa noticia. Significa apostar pola estabilidade das actividades e institucións culturais consolidadas comunitaria e artisticamente, pola cultura como un servizo público e pola oportunidade de mellora e evolución que calquera proxecto social e cultural precisa para poder adaptarse a novos contextos e obxectivos. Vexámolo como unha oportunidade para facermos crecer, cada un dende as súas funcións e responsabilidades, ao OUFF"

El director de cine Simone Saibane considera que el tiempo juega en contra: "Máis aló das cuestións burocráticas e políticas, en dous meses é case imposible organizar un festival de cine internacional desde cero. Para min había un proxecto crible, cunha identidade definida, apoiado pola maioría dos profesionais do sector galego e de fora. Ademáis a programación deste ano xa estaba avanzada. As institucións deberían apoiar algo que xa funciona para que medre aínda máis, pero pechouse esta porta".

Para el músico, diseñador gráfico y poeta José Lameiras el OUFF "aún siendo una buena idea, no han conseguido que sea un festival de la ciudad y así es muy difícil que las ourensanas y ourensanos lo consideremos algo propio". Añade que "no hay suficiente conexión emocional entre la gente y el festival. Quizás demasiados cambios de dirección. No estoy en contra de organizar el OUFF, pero primero pasa por clarificar ideas y no tanto tirar de talonario. El festival, con una organización creativa puede y debe aportar mucho a Ourense tanto en lo económico como en lo emocional."

Vítor Nieves, comisario y coordinador del Outono Fotográfico, afirma que "todo parece coma un espectáculo" e incide en que "a cultura é moito máis que iso, será coñecemento, reflexión, analise". En cuanto al OUFF, asevera que "pareceme unha falta respeto ao cinema e a equipa que estaba no festival. Vexo que a aposta é que haxa un festival custe o que custe e haxa a programación que haxa. O OUFF recuperado a estas alturas, se é que se fai, é imposible de facer cunha programación a xeito se vai ser en decembro. Acontecerá que haberá un festival que nada terá que ver co que é un festival de verdade".

En todas las opiniones hay una coincidencia: el OUFF ha sido y es un buen proyecto para la ciudad y la cultura. Cuestión aparte será cómo se desarrolle y qué camino se quiera seguir a partir de ahora.