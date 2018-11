O OUFF entregará o Calpurnia de Honra o director Xavier Bermúdez

O director ourensán Xavier Bermúdez recibirá o premio Calpurnia de Honra na 23ª edición do Festival de Cine de Ourense. Un galardón co que o OUFF quere recoñecer a traxectoriia artística do cineasta que rodou algunha das longametraxes de ficción máis premiadas do audiovisual galego como "León y Olvido".

A nova edición do certame tamén proxectará boa parte da filmografía do cineasta e publicará un monográfico sobre a súa carreira. Desta forma, Bermúdez súmase a lista de homenaxeados como Montxo Armendáriz, Luis G. Berlanga ou Imanol Arias.