La ourensana Inés Carcacía desvela los secretos de su toque en la cocina

Suena a clásico, pero fueron las recetas de su abuela las que inspiraron a Inés Carcacía a la hora de crear su propio blog. Dulces y platos salados para todos los gustos, se convierten en tentaciones de lo más apetecibles cuyas recetas nos desvela en "El toque de Inés" y que cada domingo comparte en este suplemento Vida de La Región. Inés pone cariño e ilusión a cada plato para convertir cualquier comida en una fiesta en la que todos se sientan a gusto y recuerden. Y eso se nota. Y de eso también hay mucho en cada una de las recetas que nos cuenta. Inés, tienes el toque, el toque de la cocina de las madres; el de la cocina de los domingos; el de la cocina de una pareja que se está cocinando; el de una fiesta veraniega... no lo dejes ir.

¿Cómo comenzó su afición por la cocina?

Digamos que no me quedó otro remedio... a pesar de que siempre vi a mi madre y a mi abuela entre fogones, fue en la Universidad, mientras estudiaba Enfermería en Santiago, cuando me tocó comenzar a ejercer de cocinitas.

Entonces, ¿a que se debe su paso tener un blog de cocina?

Yo tenía muchas recetas guardadas que ya mi abuela utilizaba para cocinar en casa días especiales y que no quería que se perdieran. Poco a poco las fui acumulando y sumando a las de mi madre y luego a las mías propias. Así, logré reunir tres recetarios escritos a mano de los que siempre tiraba para hacer platos. Platos que llevaba a compañeras de trabajo, tanto dulces como salados, y de los que siempre andaban detrás de las recetas. Así que decidí compartirlas públicamente.

Pero antes de lanzarme al blog comencé con la página de Facebook, y, luego, por medio de una amiga ya creé la página.

Cuéntenos, ¿cómo son las recetas de Inés?

Son recetas fáciles, sobretodo, y económicas. De toda la vida, con ingredientes que encuentras en cualquier lugar, incluso que sueles tener en casa. Además, aunque empecé dando las recetas para hacer con thermomix, ahora presento las dos posibilidades, para que todos puedan hacerlas.

Con el paso del tiempo, “El toque de Inés" habrá ido evolucionando...

Sí. Cuando empecé no pensé que fuese a tener tanta repercusión, pero al año de abrirlo, fue cuando me di cu enta de la dimensión que estaba cogiendo y a cuidar más los contenidos, la fotografía, añadí la opción de thermomix o no, abrí Instagram, Twitter...

Por otra parte también he ido adaptándome a las sugerencias y peticiones de mis seguidores. Así, ahora cuento con más platos para vegetarianos y veganos, y hago indicaciones para los que tienen intolerancias alimenticias, por ejemplo.

¿Cuál es el público que la sigue?

Es para gente de todas las edades a las que les gusta cocinar o, para aquellos que, aunque no sean muy cocinitas, quieren sorprender con un plato sin complicarse demasiado. Además, en la página, indico paso a paso con fotografías, y hago una pequeña introducción a los platos que elaboro para que sea lo más sencillo y atractivo posible.

Mucha cocina y muy buena, ¿se quedan todos los platos en casa?

La verdad es que hubo una época que repartía y me llevaba sobretodo al hospital para repartir entre las compañeras. Encantadas estaban todas, aunque en casa tocasen a menos.

¿Un estilo de vida saludable es compatible con las prisas y una cocina sabrosa?

Sin duda. Hay multitud platos e incluso postres, que se pueden comer sin remordimientos de conciencia. Ensaladas, sorbetes, helados... ¡y se hacen muy rápido!

¿Tiene alguna rutina de publicación?

El primer año publicaba una receta diaria, pero era muchísimo. Ahora suelo poner tres a la semana. En las vacaciones sí que subo más porque tengo más tiempo. Y aprovecho los fines de semana para cocinar y así guardo para ir publicando por la semana.

¿Cómo es el feedback con la gente que sigue su blog?

Muy bueno. Cada día recibo mails mediante los que, como te decía, o hacen peticiones, piden consejos, preguntan dudas o, simplemente me cuentan como les ha salido el plato. La verdad estoy encantada. Es gente muy cercana y agradecida. Y yo procuro buscar siempre un ratito cada día para contestarles en el mismo día, aunque es complicado al tener otro trabajo.

¿Qué es lo que más le gusta de la cocina?

Me gusta sorprender a los amigos y a la familia, a la gente que me rodea y quiero. Cocinar para ellos y hacer de esos encuentros una fiesta en torno a la gastronomía. Que me digan que les gusta, que está muy bueno y que cuando hago más. Es la mejor recompensa que puedo tener.

¿Algún proyecto con el blog? ¿Tal vez la veremos en papel?

A corto plazo no, quizá un e-book y trabajar más con vídeos cortos. A largo plazo, uno familiar, ya que mi hijo sigue mis pasos, abrir un espacio gastronómico.

En papel, de momento, los domingos en este suplemento. La verdad es que me hace mucha ilusión ver mis recetas en el Vida; mis amigas me mandan whatsapp todos los domingos con mis recetas y mi padre... ¡mi padre está muy ilusionado! Ahora que... ya se verá si da el salto a un libro.