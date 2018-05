Ourensanas con poder en la Galicia medieval

Una veintena de investigadores, entre ellos profesores del Campus ourensano y facultativos del Archivo Histórico Provincial, arroja luz, a través de una publicación del CSIC, al protagonismo social de las mujeres de la Edad Media en Galicia. Medio centenar de biografías con detalles inéditos cuentan la historia de personajes femeninos ourensanos como doña Beatriz de Castro, Guiomar Méndez de Ambía o la misteriosa "Infantina", cuyo sepulcro se encuentra en la Catedral de la ciudad.

"Hemos buscado aquellas biografías que podían ser ilustrativas de la posición de la mujer en la Galicia medieval, haciendo un retrato social", apunta el editor de la obra, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, que ayer protagonizó una mesa redonda sobre la publicación en el Marcos Valcárcel.

"Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII-XV). Estudios, biografías y documentos" no solo recoge biografías, sino una colección de documentos inéditos, dibujos arqueológicos o un estudio sobre "vivir y morir en femenino", en esta época. De esta parte del libro se ocupó el investigador Miguel García Fernández. "El matrimonio era una opción de vida en el que las mujeres tuvieron un papel importante. No solo fueron una pieza de intercambio, sino agentes sociales participativos en cuestiones como la gestión de su propio patrimonio. En este sentido, se reivindica con la obra que las mujeres no fueron apartadas de estas cuestiones", explica García Fernández. Sobre dos abadesas de Sobrado de Trives escribe en uno de los apartados de la obra, en la que reflexiona "sobre la idea de clausura, que no era real, y el verdadero poder que ejercieron en los monasterios, que se convirtieron en un espacio de libertad para las abadesas", asegura. La anécdota: Inés de Castro, una de las abadesas del monasterio de Sobrado de Trives, consiguió que la apoyasen con armas para que no la trasladasen a Compostela.

El papel participativo en la vida social también se refleja en biografías sobre aquellas mujeres "a las que les encantaba jugar a las cartas o ir a pescar con su marido", cuenta el investigador.

Las poderosas de la ciudad

Entre las biografías, aparece el nombre de Beatriz de Castro, que tuvo muchos conflictos con el cabildo y llegó a ser expulsada de la ciudad. Fue acusada de traer extranjeros a Ourense y participó activamente en la política de la ciudad, en la década de los 40 del siglo XV. Llegó a denunciar los agravios que sufría por parte de la gente del obispo y del Arcediano de Castela. Guiomar Méndez de Ambía, señora de Bentraces, fue otra de las mujeres poderosas. De ella se cuenta que desheredó a una nieta. Y precisamente, otra Guiomar Méndez de Ambía, que se cree que es su nieta, también está entre las vidas rescatadas del medievo en Galicia.

El poder "pionero" de las mujeres en los siglos XII-XV

"Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XII-XV). Estudios, biografías y documentos" cuenta con casi un millar de páginas y constituye la publicación número 44 de la colección "Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos", del CSIC. Para Pardo de Guevara, el editor, sacar a la luz estos datos con cinco siglos de distancia "tiene un gran valor" y la conclusión es que "no nay nada nuevo bajo el sol", haciendo referencia a aquellas "pioneras", que lo fueron mucho antes de lo que se piensa en la sociedad. "Casos de violencia de género, negativas a casarse..." enumera.