Los posavasos de La Región: "Gran iniciativa divulgativa"

Los lugares emblemáticos de la provincia toman forma de posavasos en la colección gratuita que acompaña a La Región desde este sábado y durante los próximos tres fines de semana. En total, siete entregas que mostrarán monumentos y paisajes imprescindibles de Ourense.

"Es una iniciativa muy original y divulgativa de las joyas de la provincia", señala Pablo Martínez, lector habitual del periódico. El diario de este domingo incluye los posavasos del Puente de la Cigarrosa (en A Rúa), Vilanova dos Infantes (en Celanova), Cañones del Sil (en la Ribeira Sacra) y As Burgas (en la capital). "Me parece muy bien que se vean otros lugares de la provincia, además de los monumentos más conocidos por todos, es una forma de que se conozcan rincones más alejados", opina Loli Martínez.

La colección está dirigida no solo a los ourensanos, sino también a los turistas, ya que les permite encontrar enclaves emblemáticos que no siempre forman parte de los circuitos habituales. Las siete entregas -cada una, con cuatro posavasos distintos- arrancaron con el periódico de este sábado y continuarán durante los próximos tres fines de semana, hasta el sábado 30 de marzo. Entre otros, los lectores de La Región disfrutarán de imágenes del Castillo de Maceda, del santuario de Las Ermitas de O Bolo, el Castillo de Ribadavia, la Estación de Montaña de Manzaneda, el Cigarrón de Verín, la Pantalla de Xinzo o el Puente del Milenio de Ourense. "Me parece una buena forma de gratificar a los compradores", dice la lectora Ramona Arias.n