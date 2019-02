El PSOE de Parada reclama la dimisión de Yolanda Jácome

La agrupación socialista de Parada de Sil reclama la "dimisión por razóns políticas e éticas" de la actual alcaldesa de la localidad por esta formación, Yolanda Jácome, que este sábado formalizaba su baja en el partido, tras conocer que no ocuparía la cabeza de lista del PSOE en las próximas municipales. Todo ello "a expensas de tomar outras medidas como pode ser a solicitude dun pleno extraordinario no que se lle pida que presente a súa dimisión como alcaldesa".

En este sentido, recuerdan que "ningún dos outros cinco concelleiros comparte o seu comportamento". Añaden que dicha agrupación lamenta "que se ata o día de hoxe Parada de Sil saía dos nos medios falando de política con maiúsculas, e dicir, de actuacións que melloran a vida dos conveciños, agora aparece nos mesmos por asuntos persoais, por iniciativa da alcaldesa Yolanda Jácome".

Desde el grupo socialista expresan "a súa sorpresa polas decisión que tomou de pasarse ó Partido Popular, a pesar de que ela a día de hoxe non o confirma, sen comunicar nada a agrupación, argumentando que se fixo a lista ás suas espaldas cando o proceso é como se explica a continuación".

Añaden que "o día 9 de decembro a agrupación socialista tivo unha xuntanza para estudiar a proposta definitiva de candidata/o as eleccións municipais á que aistiron 8 dos 10 cotizantes do partido. A alcaldesa amosou o seu estupor por que había máis candidatos. Todos os presentes manifestaron o seu parecer de que non debería encabezar a lista".