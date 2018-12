El PSOE reclama a la Xunta 11 millones más para la ciudad

En pleno debate en el Parlamento de Galicia del proyecto de presupuestos elaborado por la Xunta para 2019, el PSdeG propone al Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo la dotación de 11,4 millones a mayores de lo consignado, unos 9,7 millones, para la ciudad de Ourense, "unha cantidade para sacarnos do ostracismo", indicó la diputada socialista en el Parlamento Noela Blanco, acompañada del portavoz municipal, José Ángel Vázquez Barquero, y el secretario de la agrupación local, José Ramón Fernández Morgade.

Los servicios sanitarios o el área social centran las demandas incluidas por el PSOE en sus enmiendas, que también reservan hueco para el termalismo o la creación de empleo.

En lo que respecta a sanidad, Blanco explicó que se piden dos millones para conseguir que los servicios de Hemodinámica y Cirugía Pediátrica funcionen las 24 horas del día, "para que deixemos de ser sucursal de Vigo e teñamos un hospital referencia".

Por otro lado, el futuro centro de atención a personas con diversidad funcional también está entre las propuestas del PSOE, al entender Noela Blanco que los 600.000 euros reflejados en las cuentas de 2019 no son suficientes. "Nin unha soa pedra se puxo cando tiña que estar concluído este ano, pedimos 1,5 millóns para que funcione en 2019", reclamó la parlamentaria, que urge acelerar también la nueva residencia de mayores en O Vinteún.

Por su parte, José Ángel Vázquez Barquero incidió en que el presupuesto elaborado por el Gobierno gallego "esquécese de proxectos estratéxicos", urgiendo partidas para hacer realidad el hotel balneario, la ronda bulevar o los centros de salud de O Vinteún y Mariñamansa. Sin embargo, para el portavoz socialista lo más urgente es "dotar 2,5 millóns para un pacto polo emprego local, unha ferramenta imprescindible", culpando al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, de no trabajar por la ciudad.

"As eivas nas contas non son unha sorpresa, van en consonancia coa deixadez do PP na cidade. Feijóo e Vázquez son un tándem diabólico, perverso, que estraga as nosas posibilidades de desenvolvemento", señaló Barquero.

José Ramón Fernández Morgade, por su parte, agradeció el trabajo de Blanco y Barquero "para evitar o bloqueo permanente" y criticó al PP "por sentenciarnos a quedar sen futuro".