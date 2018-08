Restablecido o servizo ferroviario entre Zamora e Ourense interrumpido polas obras da AVE

O servizo ferroviario entre Zamora e Ourense, que estaba interrompido debido ás obras da AVE e que obrigou a Renfe a establecer un plan alternativo de transporte por estrada, restableceuse na tarde deste sábado.



Adif Alta Velocidade puxo en servizo durante a tarde a nova variante en ancho convencional no termo municipal de Pedralba de la Pradería, na provincia de Zamora, enmarcada nas obras de construciónda liña de alta velocidade entre Madrid e Galicia, segundo informou nun comunicado.



Con esta posta en servizo restablécese o tráfico ferroviario que estaba interrompido entre Zamora e Ourense, e que obrigou a realizar ese tramo por estrada aos pasaxeiros dos trens das liñas desde Madrid cara ás capitais galegas e viceversa.



Adif destaca que a construción desta nova variante en ancho convencional era necesaria para continuar coas obras de construción da liña de alta velocidade Madrid-Galicia na comarca zamorana de Sanabria, dado que o novo trazado de alta velocidade crúzase nesta zona ao mesmo nivel coa liña convencional Zamora-A Coruña.



Para liquidar este cruzamento, deseñouse unha variante que mantén as características do resto da liña convencional existente, é dicir, vía única sen electrificar en ancho ibérico sobre plataforma de 7 metros de anchura.



O trazado comeza no p.k. 110/800 da liña convencionalZamora-A Coruña e ten unha lonxitude de 1.617 m. Conta cun viaduto, de 185 m. de lonxitude, que cruza por encima da LAV.



Unha vez finalizadas as obras de construción da liña de alta velocidade no tramo entre La Hiniesta e Pedralba de la Pradería --onde se localizará o cambiador de ancho--, a súa posta en servizo suporá unha redución do tempo de viaxe entre Madrid e Galicia de trinta minutos sobre os tempos actuais.