El reto del rediseño: “Non poden saír 60 ao ano de Infantil mentres se pechan escolas"

La FP tiene futuro y en los últimos años ha habido un cambio de chip en la sociedad ourensana. Los que antes eran poco más que apestados empiezan a consolidarse como una gran oportunidad de futuro. Pero hay retos muy importantes por delante.

Mientras el Campus prácticamente completa todas las plazas que oferta, en la FP casi la mitad siguen sin cubrir. Y eso que los empresarios reclaman mano de obra, sobre todo en sectores como los plásticos. "Non é normal que esteamos sacando 60 persoas ao ano en Infantil, cando se están pechando escolas infantís, e logo os ciclos de matriceiros non se enchan", señala Abel Ocampo, director del CIFP Portovello.

En la Escola Santo Cristo no tienen problema de muchos ciclos vacíos, si bien cree que, en general, "faltan ciclos más adaptados a la realidad y a las demandas de las empresas", expresa Carlos González, director del centro. Cree que la FP se está "impulsando" y que está "creciendo". "La gente está desterrando aquella idea de que iba lo peor de cada casa. Ahora tenemos gente con expedientes muy bueno, que deciden apostar por estas salidas profesionales", añade González.

TENDENCIA ALCISTA

La tendencia al alza es normal, en la tónica de otros países europeos. "Véase el caso de Alemania, sin ir más lejos", dice González. Las empresas, dice, "están demandando cada vez más técnicos de FP".

En el Santo Cristo, la rama administrativa está funcionando "muy bien", con un amplio abanico de salidas laborales, algo de lo que la gente "se está dando cuenta". El problema de que queden plazas sin cubrir en muchos ciclos de la provincia es que algunos "no son atractivos o tienen pocas salidas laborales".

Los empresarios demandan mano de obra cualificada. "Hai postos en ramas tecnolóxicas que están faltando. Hai que cambiar a orientación que se dá xa en Secundaria", incide Ocampo, para concienciar de aquellas ramas con alta inserción laboral. En cuanto a las plazas sin cubrir, señala que "na cidade o comportamento é mellor, pero en zonas do rural a despoboación está causando moito efecto".

"A FP É A SOLUCIÓN"

Cree firmemente en que la FP es la "solución" pero recuerda que aunque ha dejado de ser el "patito feo" de la Educación, "aínda segue a mentalidade de que vas ao ciclo se non vales. E a realidade é moi tozuda, porque a FP ofrece un amplo abano de empregos".

A veces también se echa en falta un poco de mayor implicación empresarial. "Coa FP Dual estamos a ter algún problema, hai empresas coas que xa estamos traballando, pero está custando. As pequenas alegan que lles é difícil formar, algo que é normal, e as grandes pois non sempre están dispostas. É o mundo ao revés: en Alemaña as empresas buscan aos centros para coller alumnos, e aquí temos que ir nós a buscalas", señala Ocampo.

Otro de los centros potentes está en el rural, en el IES Vilamarín. Su directora, Eva Fachado, nota el "repunte" desde el año 2015, sobre todo impulsado por la "aposta" por la FP desde la Xunta. "En cociña énchese os cursos enseguida, pero custa máis en servizos", afirma. Señala, eso sí, el problema de muchos optan por irse fuera. "Custa un pouco que as ofertas de emprego que publicamos se materialicen, moitos saen ao exterior. Hai 80 ofertas de cociña ao ano e non se dan cuberto, non ", añade. Notan que la FP Dual va a mejor este año, ya que el pasado "costou máis", y que el plurinlingüismo hace "máis atractiva e completa " la FP en general.

En líneas generales, Fachado cree que la FP "ten boa saúde" en comparación con antes. "Ten máis saída profesional", concluye.