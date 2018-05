El sector reivindica el peso y la importancia del festival de cine

Dicen los más optimistas que de cualquier mala situación siempre puede salir algo bueno. En el caso de la crisis que atraviesa el OUFF con su incierto futuro, esa parte es la oleada de adhesiones y solidaridad que se ha hecho pública, tanto a través de las redes sociales como en ámbitos culturales de la ciudad, que coinciden en que el OUFF debe mantenerse.

El director teatral y actor Tito Asorey destaca que se trata "dunha das citas anuais ineludibles da cultura ourensana, que permite á súa cidadanía disfrutar de propostas novas e arriscadas de cineastas de todo o mundo".

El director de cine ourensano Norberto López, que compitió en el OUFF, señala que "sin duda alguna pone a la ciudad en el mapa. Ourense necesita este festival porque ayuda y mucho a que la gente descubra una ciudad que impresiona y sobre todo porque es cultura y toda ciudad, como ocurre hace tiempo en San Sebastián , Valladolid, Vitoria, Sevilla, Gijón...ellos han hecho de sus festivales una seña de identidad y en Ourense está ocurriendo lo mismo".

Desde el Cine Clube Padre Feijóo, entidad colaboradora con el OUFF, Manel Rodríguez, tras recordar la relación histórica de la ciudad con la gran pantalla, asegura que "no caso das cidades, hai experiencias históricas que describen as inoperancias politicas e as indolencias administrativas . Terá este festival máis fortuna que o Museo Arqueolóxico? Sobreviviu tamén a tantos avatares para finalmente esmorecer nun silencio complice...ou vai retomar a senda dos enfoques profesionais que o incorporan dignamente ao mapa de competicións do noso país?".

Simone Saibene, director y también productor, tiene clara su postura sobre este evento: "Un festival debería ter identidade propia e creo que nos últimos anos o OUFF iba nesta dirección. Os profesionais do sector audiovisual volveron mirar a Ourense. Tamén hai que dicir que a conexión coa cidadania se fai no tempo, grazas a unha idea de festival definida, cuns profesionais que traballan durante todo o ano para crear unha programación coherente e atractiva. Hai que ter unha relación estreita coas realidades locais".