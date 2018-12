Sergio Dalma: “Era un tío muy patoso, esperaba a los temas lentos para sacar a bailar a las chicas"

La voz rota de Sergio Dalma se ganó un hueco en la historia de la música española hace tiempo. En 1989, con su primer single, "Esa chica es mía", entró en las casas del país. En 1991, de la mano de su querida "Bailar pegados", representó a España en Eurovisión, donde quedó en cuarto puesto. Después de eso, llegaría lo mejor. Giras internacionales, colaboraciones de lujo, millones de discos vendidos con cada nuevo trabajo... El público se quedó prendado de su inconfundible voz y un "bailar pegados es bailar" siempre será correspondido con un "igual que baila el mar con los delfines". A Ourense vuelve este viernes para presentar el último trabajo, "Vía dalma III". "Hace mucho que no actuaba en la ciudad, ¡creo que aún no tenía canas!", bromea. El Auditorio Municipal acogerá el concierto a partir de las 20,30 horas.

Ourense es la última para de este viaje que inició en enero, ¿cómo llega a la ciudad?

Pues me gusta que sea Ourense porque soy un enamorado de Galicia. Si te fijas, siempre he estado muy presente en la comunidad desde "Esa chica es mía". En realidad, termino el 14 en Ourense y luego grabo un especial de fin de año que hace "Luar", con lo cual... ¡más gallego no puede ser el final de año!

¿Será especial por ser el cierre?

Uno siempre recuerda cuando empieza una gira, dónde la empieza y dónde la acaba. Yo pienso que el último concierto siempre es especial, es nostálgico, es una caja de sorpresas. Al final uno se permite, con el permiso del público, gastarse bromas entre nosotros, que somos la familia que llevamos juntos durante un año entero, seguido.

Alguna vez ha dicho que este "Vía Dalma III" será el cierre de sus discos dedicados a Italia.

No sé si será el cierre, siempre he dicho que me gustaría que se quedase en trilogía, pero nunca se sabe. El primer "Vía Dalma" ni siquiera tenía número, pensaba que se iba a quedar en eso, en un homenaje a la música italiana, y hemos llegado a tres.

¿Qué diferencia hay entre cantar sus propias canciones y las de otros?

A priori parece como sencillo, ¿no? Porque dices, bueno Sergio Dalma con esa voz que es muy italiana... Pero bueno, canciones de las que se han hecho tantísimas versiones pues uno siempre tiene un cierto temor. Del "Volare", llegar a ese sonido que la gente identificase rápidamente con mi sonido no es fácil. Pero esa es la labor más apetecible de los "Vía Dalma".

Cuando empezó, ¿se veía en este punto, de éxito internacional, treinta años después?

Cuando quise empezar a dedicarme a esto como profesional, empezando a cantar en orquestas a los 16 años, mi idea era dedicarme a eso hasta jubilarme. Lo que nunca llegué a imaginarme es que podría dar a conocer mi propia música, pero mi gran deseo siempre ha sido vivir de esto. Creo que lo he conseguido, con creces.

¿Hay algún ingrediente que asegure el triunfo?

Es complicado saber la fórmula, si la tuviéramos, todos la usaríamos. Al final, uno tiene que ser luchador, trabajador, intentar ser consciente, humilde, tratar bien a la gente, al público. A parte, el factor suerte. Yo estoy entregándome y luchando como el primer día, por muy veterano que sea. Porque es lo que me gusta y porque mi trabajo es mi "hobby".

Hoy en día la música sigue animando a bailar pegados, ¿pero es ese al que usted se refería?

"Bailar pegados" nació porque a los autores yo les comentaba que era el tío más patoso de la tierra bailando y que cuando iba a las discotecas esperaba a que pusieran esas canciones románticas para poder sacar a la chica a bailar. Entiendo que ese acercamiento con la sensualidad en el baile existe hoy igualmente, no con un "Bailar pegados", pero a lo mejor sí con otro tipo de música.

¿En algún momento esa canción ha sido una carga?

No dejé que estoy ocurriera porque hubiera sido una pena. De hecho, en cada concierto la sigo cantando. Cada año hay una nueva versión y precisamente para eso, para que no sea una carga, sino una de las canciones que más me apetece cantar y a la gente escuchar. Un cierto temor sí tuve cuando después de Eurovisión pensé que no podría salir de esas cuatro paredes, pero creo que se intentó superar y, no nos engañemos, fue una de las canciones más importantes de mi repertorio y de las que nunca puede faltar.

Hace poco puso banda sonora a un capítulo de la serie “Paquita Salas".

Sí, yo seguía la serie y cuando me lo propusieron me dio muchísima alegría, son de aquellos proyectos que apetecen. Primero porque los admiro, por ese carisma que tienen, y segundo, porque "Paquita" habla de nuestro mundillo y del saber reírnos de nosotros mismos. Me lo pasé bomba pudiendo participar.

¿Y para 2019?

Vamos a celebrar el 30 aniversario, 30 años que han pasado muy rápido. Estamos todavía barajando a ver qué es lo que vamos a hacer, sobre todo para poder celebrarlo con el público. Es un fiesta clave de estos 30 años, va a ser un año especial de pocos conciertos para celebrar el aniversario.

¿Qué queda de aquel Sergio Dalma de hace 30 años?

Quedan esos nervios, que cada vez son más, y esa responsabilidad, que también pesa más con el paso del tiempo. Pero yo tengo esa forma de pensar de que lo mejor está todavía por llegar y eso te obliga a alejarte de esa zona de confort y a luchar como el primer día, y eso a mí me gusta.