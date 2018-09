Suspendido el juicio contra los diez acusados de estafa en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense ha acordado suspender la vista oral contra diez personas acusadas de estafa, simulación de delito, falsificación en documento mercantil y receptación por supuestamente enviar a cinco aseguradoras partes de accidentes inexistentes. El órgano se ha declarado incompetente para juzgar el caso en virtud de la instancia anterior.

Según ha asegurado el presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña, el órgano ha decidido no continuar el proceso porque "las estafas no son agravadas, ya que ninguna alcanza los 50.000 euros", y "sus penas no llegan a seis años por cada delito", con lo que puede ser resuelto por un Juzgado de lo Penal. De tratarse en la Audiencia, las partes no tendrían posibilidad de apelación.

"Si el caso lo trata el Juzgado de lo Penal, las partes podrían apelar a la Audiencia, no perderían una instancia. Por eso, hemos decidido no continuarlo, no éramos competentes", ha concretado el magistrado de la Sección Segunda.

Así las cosas, el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, ha avanzado que el órgano al que representa ha mandado el caso al Juzgado de Instrucción de Trives y éste enviará el mismo al Penal para considerar la cuestión.

Versión de las acusaciones

El abogado de una de las aseguradoras, Xosé Lois Brea Sanmartín, ha comunicado a los medios tras la suspensión de la vista oral que las acusaciones entendieron que el órgano competente era la Audiencia Provincial porque "los hechos se producen todos en distintos partidos judiciales de la provincia de Ourense".

Asimismo, ha concretado que, a pesar de que "algún suceso, como un robo simulado, se haya producido en Madrid", los efectos económicos tenían repercusión en Ourense, puesto que "el parte de denuncia se presentaba en Ourense y se cobraba en Ourense".

A su vez, ha subrayado que ninguna de las defensas alegó la cuestión de oficio en la que la Audiencia "determinó posible incompetencia tanto en ámbito territorial como en ámbito objetivo".

Así a todo, ha comunicado que, "con independencia" de que esa disyuntiva "se pudo solventar antes", se desconoce "si se van a despiezar los distintos delitos o permanecerán en una causa, como hasta ahora", cuestión que ha aclarado Antonio Piña, quien ha asegurado que el caso "no se individualizará".

"El Ministerio Fiscal y las acusaciones no estábamos de acuerdo con la decisión de la Audiencia, por lo que hemos elevado protesta para poder recurrir", ha concluido.

Funcionamiento de los acusados

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, uno de los sospechosos tenía un taller de compraventa y reparación de vehículos, mientras que el hermano de otro de los acusados regentaba un negocio de reparación de automóviles.

El Ministerio Público determina que los sospechosos obtuvieron en varias ocasiones indemnizaciones fraudulentas por siniestro total del coche y, en otras, por su reparación, por lo que solicita para éstos condenas de entre 5 meses y 13 años de cárcel.

Brea Sanmartín ha destacado que la acusación considera que la trama gira entorno al dueño del taller y que todos los acusados guardan relación con éste, ya sea de parentesco o de amistad.