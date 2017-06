El toples en Oira suscita más apoyos que rechazo

Rita y Lucía, las jóvenes que tuvieron que salir de las piscinas de Oira por bañarse con el pecho descubierto, siguen fomentando el debate en redes sociales, con dos preguntas centrales: ¿Es adecuado que una mujer se bañe en las piscinas públicas en toples? ¿Debe molestarse una madre si sus hijos ven esta práctica? Los partidos políticos, los colectivos feministas y las asociaciones de padres y madres se suman a las reacciones.

El Concello ya apuntó ayer la inexistencia de una norma que prohiba el toples en la piscina, señalando "recomendaciones" por "decoro" en zonas habilitadas para el baño.

Vázquez Barquero, portavoz de los socialistas, defiende el toples como una práctica "totalmente aceptada". "No estamos hablando de nudismo", recalca. En otra línea, el líder de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, se muestra partidario de una "regulación en una piscina con menores, aunque nunca prohibición". "Si en esa situación hay un padre con un hijo de 12 años, puede no apetecerle que su hijo esté mirando", explica.

Martiño Vázquez, portavoz de OUeC, destaca la protesta de las mujeres afectadas como "unha reacción lóxica e adaptada ó século XXI". Desde el BNG, Noa Presas, indica que las quejas y las normas no escritas se corresponden con "unha mostra máis de que vivimos nun sistema patriarcal". A modo de comparación, Presas hace referencia a la publicidad en la que "esos mesmos peitos sí parecen dignos de exhibición e non nos escandalizamos".

El presidente de la Federación ANPAs públicas de Ourense, José Antonio Álvarez Caride, no comprende la incomodidad de algunas madres ante una mujer bañándose en toples: "É retrógado. O que hai que ensinar aos nenos son valores, non pudores. Hai que educalos e non anulalos nin escondelos nunha burbulla", indica. Así mismo, defiende la importancia de vigilar otros ámbitos más peligrosos para los menores como Internet, "onde sí pode haber contidos indecorosos".

El portavoz y vicepresidente de la Confederación de Anpas galegas, Fernando Lacaci, sigue la línea de su homólogo en Ourense: "Hai que educar aos nenos na naturalidade, se resulta molesto un peito descuberto significa que ese neno ten un déficit na súa educación", puntualiza.

La repulsa de las feministas también es total, apoyando a las dos jóvenes afectadas. Desde el foro Falando Nós, una asociación feminista con sede en la ciudad, tachan lo sucedido en Oira de "error y abuso". "Los pechos de una mujer, en un contexto de piscina, no provocan el deseo ni ofenden al decoro de nadie, tampoco los pechos masculinos".

AMENAZAS EN FACEBOOK

Las reacciones a la publicación de la historia en redes sociales continúan. "É imposible contestar a tódolos comentarios, pero hai auténticas perlas", apuntan las jóvenes. En su muro de Facebook se puede leer: "Me dan ganas de violarlas. Quisiera ver esos pechos destrozados por mi navaja, qué excitante, como la primera vez que lo hice". Rita y Lucía se han informado de las medidas legales que pueden tomar frente a comentarios como este. "Tamén tivemos máis de 100 peticións de amizade de descoñecidos pedindo que lle mandáramos fotos e ante a nosa negativa o acoso non cesa", aseguran.

Los comentarios de apoyo se enfrentan a los que mencionan el decoro y el respeto en un lugar público con menores.

Mientras, la encuesta de la web de La Región que pregunta a los lectores si les parece bien el toples en las piscinas acumula más de 300 respuestas. Un 70 %, a favor de los pechos al descubierto.

LA QUEDADA DE PECHOS AL DESCUBIERTO

La protesta de las jóvenes que tuvieron que abandonar su baño en Oira por ir sin la parte de arriba del bikini no se quedará en redes sociales. Rita y Lucía aseguran que preparan una quedada de chicas con los senos al aire para reivindicar su derecho a la práctica del toples en las piscinas ourensanas. "Falamos con coñecidas que dende un principio supuxemos que se apuntarían, pero tamén nos falaron moitas rapazas que non coñecemos para anotarse á iniciativa", explican. Por el momento, son "sobre 20 ou 30" dispuestas a llevar a cabo esta manifestación. Ya barajan varias fechas posibles y esperan que se siga sumando más gente. "Faremos un evento para difundilo, posiblemente será a vindeira fin de semana para que poida acudir xente que traballe", relatan las ourensanas.