Un estudo poñerá en cifras a realidade e as potencialidade do polígono de San Cibrao

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, participou este xoves na presentación do estudo “O polígono en cifras”, iniciativa conxunta da Deputación de Ourense, a Asociación de Empresarios de San Cibrao e a Universidade de Vigo, que ten como obxectivo coñecer a situación actual das empresas do polígono, reflexionar sobre os retos que teñen que afrontar as organizacións empresariais e definir estratexias de crecemento. No estudo analízase 40.000 datos de 338 empresas do polígono e 185 actividades económicas.

O acto, celebrado esta mañá na sede da Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao das Viñas, contou tamén coa participación do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, o presidente da Asociación, Elías Mera, e os vicerreitores de Economía, Investigación e Transferencia do Campus de Ourense, José María Martín, Belén Rubio, Consuelo Pérez e Esther de Blas.

Baltar expresou que esta alianza de cooperación institucional, académica e empresarial “tomou como referente o Observatorio Económico Ourensán, que desenvolve a Deputación de Ourense, e trátase de analizar, a través dos números, tendencias, comportamentos económicos e as perspectivas de futuro das empresas do polígono, que constitúen o 20 % da produción da provincia de Ourense e que abranguen o 11 % do emprego no territorio provincial, zona industrial de referencia en Galicia”.

O estudo, cuxos resultados se coñeceran en outubro, permitirá analizar as prestacións, necesidades e tendencias das empresas do polígono de San Cibrao das Viñas

Está realizado por un equipo universitario dirixido polo profesor Andrés Mazaira, e trátase dun “espazo compartido” para coñecer a situación actual das empresas do polígono, desde unha perspectiva dinámica e agregada, a partir da análise de datos reais e “ad hoc”, o que permitirá reflexionar sobre os retos que teñen que afrontar ás organización empresariais, especialmente as de ámbito industrial, derivados dos procesos continuos de transformación económica e social, para poder definir estratexias de crecemento.