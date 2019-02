Una carrera "de fondísimo"

Non é unha carreira de fondo, é unha carreira de fondísimo. Unha loita de mamás e papás en Ourense dende hai moitos anos", dice Puri García. Tiene una hija con diversidad funcional que acaba de cumplir 21 años. Ana. Este año termina el colegio, en el centro de Educación Especial de Velle. ¿Y ahora qué?, se pregunta esta madre. Es una historia más entre las del medio centenar de familias que piden un centro público para sus hijos con discapacidad a través de la plataforma ProCAPD. Los afectados ven imposible que el Centro Residencial e de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) entre en funcionamiento en 2020, tal y como aseguró la Xunta de Galicia. Desde la consellería de Política Social mantienen su compromiso con los plazos: la empresa ganadora del concurso tiene hasta mayo para entregar el proyecto, y ahí arrancará el proceso de licitación.

Nueva reivindicación

Se cumplen dos años desde la gran manifestación de la plataforma ProCAPD que implicó a afectados, ciudadanía en general y partidos políticos. Mañana, este colectivo de padres vuelve a la lucha con una concentración a las 11,00 horas en la Casa de Chocolate.

Puri García saca unos documentos con el precio que le supondría tener a su hija en un centro de día. Ya está buscando opciones porque cuando termine el colegio de Educación Especial en Velle, este curso, no sabe qué pasará sin centro público. Son 1.200 euros al mes por una plaza privada en una de las asociaciones que ofertan estos servicios para personas con discapacidad. Hace falta una atención durante ocho horas al día, comida, transporte adaptado... "Quedarme na casa a coidala non é unha alternativa. Non podemos meter aos nosos fillos nas casas porque van para atrás. Fanlle falta logopedas, fisioterapeutas, médicos...Un centro público que teña estes servizos", explica esta afectada. Trabaja por la mañana, mientras Ana está en el colegio. La joven llega a las 17,15 horas en el transporte del centro educativo que la deja en el barrio de 0 Vinteún, donde reside. Después, Puri cuida de ella. "Agora acábaselle a educación gratuita e teño que buscar opcións", subraya.

Viaje a Sarria

Hay al menos cuatro familias en la plataforma que hacen el viaje de ida y vuelta a Sarria una vez a la semana. Padres mayores que se ven obligados a desplazarse hasta esta localidad con un centro público. Ourense es la única provincia gallega sin un espacio de estas características. "Xa é hora de que estes pais maiores deixen de facer o viaxe a Sarria tódalas semanas", reivindica Puri García. Llama por teléfono a Isabel Abad, otra afectada. Su hijo de 18 años tiene autismo y está en el hospital psiquiátrico de Piñor. Solo piden un centro adecuado y público.

"Vemos imposible que o centro esté lista en 2020"

"Hay muchas familias afectadas. Más de las que pensamos. Nos interesa que liciten la obra cuanto antes, queremos saber el pliego de condiciones. Así sabremos qué nos están prometiendo. Decían que para 2020 estaría en funcionamiento, pero es imposible. Es un proyecto grande que requiere un proceso de ejecución", explica Elena Domínguez, portavoz de la plataforma Procapd. "Estamos estancados", añade.

"Hai que ter pouca vergonza para que un goberno teña o valor de xogar coa necesidade de persoas coma os nosos rapaces. E agora? Pois xa vedes. Temos que seguir loitando e seguiremos ata conseguir o CAPD ao que temos dereito", reza el cartel de la convocatoria de mañana en la Casa de Chocolate. El colectivo pide a la ciudadanía que vuelva a sumarse apoyando la causa.