La venta de coches diésel cayó en enero un 30%

La caída de ventas de coches diésel siguió prolongándose durante el mes de enero, según los datos facilitrados por Anfac, con tan solo 130 vehículos vendidos, lo que supone un descenso de hasta un 29,73% con respecto al mismo periodo del año pasado. A pesar de ello, los turismos con motor diésel siguen manteniendo una importante cuota de mercado a nivel provincial de hasta un 34,76%, bastante por encima de lo que se ha facturado en los vehículos alternativos, que apenas superan el 10% de la cuota total.

"En el año 2017, prácticamente el 59% del mercado era diésel y en el 2018 fue el 43%; hemos perdido casi 16 puntos de peso del mercado, y eso es demoledor porque la capacidad de adaptación de la industria no es tan rápida, hacen sus planificaciones a largo plazo y eso está afectando de forma importante; no hay que olvidar que en España, hasta el año pasado, se producían más coches diésel que de gasolina", explica el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (Acauto), Ramón Seijas.

A pesar de ello, el responsable del sector de venta de automóviles en Ourense subraya que esa caída tan importante de ventas en el mercado del diésel no se está traduciendo en un incremento de las compras de eléctricos o híbridos, como pudiera pensarse.

"En Ourense, mientras el mercado del diésel ha caído prácticamente un 30%, el mercado de gasolina ha subido y el resto también, pero lo que se está perdiendo en el diésel no se está traduciendo en más ventas de los vehículos alternativos; de hecho, por cada tres coches diésel que se matriculan, solo hay uno alternativo comprado", remarca el presidente de Acauto.

De hecho, según los datos correspondientes al pasado mes de enero, el total de matriculaciones en híbridos pasaron de los 24 de 2018 a los 29 de este año, mientras en lo referente a los eléctricos el aumento del porcentaje es de hasta un 600% entre enero de 2018 y el mismo mes de este año, pero debido a que se ha pasado de vender un solo vehículo a los siete del pasado ejercicio.

Mercado

Aunque el ritmo de ventas de híbridos y eléctricos ha crecido respecto a hace escasamente cuatro años, "es evidente que a día de hoy el mercado sigue siendo mayoritariamente de gasolina y diésel, para que se produzca ese salto hacia los vehículos alternativos habrá que hacer una planificación para llevar a cabo esa sustitución de unas energías por otras", apunta Seijas.

Por esta razón entiende que el apunte del gobierno de Pedro Sánchez de que en el 2050 ya no circule ningún vehículo con motores a gasolina o diésel "no es posible en este momento, simplemente por decir las cosas, no se consiguen sin más".