¿Sabe usted que...?

-Que la textil ourensana rendirá cuentas del último ejercicio el día 12 de julio? -que será a las 12 del mediodía en el Parque Tecnológico? -que la junta tendrá especial relevancia ya no solo por los cambios en el consejo de administración sino por ver si se confirma el cambio de tendencia económica de la compañía?

-Que la plaza de abastos de A Ponte sigue dando quebraderos de cabeza en el Concello de Ourense? -que pasan los meses y la solución no llega? -que el edificio envejece sin estrenarse? -que desde la institución local hasta han pedido ayuda a la Federación de Prazas de Abastos de Galicia para ver cómo salir del atolladero? -que en Fepragal no dijeron que no, pero tampoco que sí?

-Que la Confederación de Empresarios le ha tomado gustillo a esto de internacionalizarse? -que después de la jornada en la que empresas ourensanas contaron su experiencia exportadora, la CEO se prepara para recibir la semana que viene a una misión comercial alemana? -que han reparado que las empresas ourensanas ya no se acomplejan para exportar y que es un camino muy gratificante?