¿Sabe usted que...?

-Que entre sus múltiples virtudes destacan el escaqueo y la verborrea pero brilla por su ausencia la esplendidez? -que no ha sido posible hallar testimonios de alguien que le haya visto abrir la cartera para pagarse unas cañitas? -que hay apuestas (1000 contra 1) de que la de ayer también fue de moca?

-Que también va de moca, y a cuenta de lo público, el concejal, diputado y dueño de DO, Gonzalo Pérez Jácome? -que ayer se dio el piro cuando al pleno le quedaban las mayor parte de los asuntos por despachar? -si cuando cobre su asistencia a pleno devolverá el dinero correspondiente al tiempo que no estuvo, que fue casi todo? -que al menos ahorró a la audiencia tener que verlo cambiándose los calcetines?

-Que se acerca el jueves de comadres? -que en la tradicional cita en el Liceo de la city tienen (casi) todo preparado? -que los 300 asistentes perfilan sus disfraces... pero no saben aún qué música sonará? -que las organizadoras solicitaron hace un mes al Concello poder contar con una charanga, como siempre? -que en la Concejalía de Cultura, no saben, no contestan? -que manda carallo?