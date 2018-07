¿Sabe usted que...?

-Que Tráfico realizó ayer una notable esfuerzo para evitar un perricidio? -que descubrieron al animal caminando por la autovía A-52, en Xinzo? -que los agentes intentaron cogerlo para evitar que fuera atropellado? -que el chucho resultó respondón y se escapaba? -que con paciencia lo fueron guiando con el coche hasta lugar seguro? -que al tiempo regulaban la circulación para evitar atascos?

-Que si hablamos del Puente Nuevo, queda más que confirmado el tremendo tirón que está teniendo el sello postal de esta infraestructura? -que al margen de agotar la tirada, incluso hay quien va más allá? -que, por ejemplo, una asociación filatélica zaragozana ha cogido el matasello para diseñar una postal?

-Que los implicados en la Feira do 21 no paran? -que seica están que lo tirán por la ventana y este sábado sortearán un teléfono móvil de última generación entre la clientela? -que para optar al premio bastará con una compra mínima de 5 euros en alguno de los establecimientos colaboradores de la Asociación de Comerciantes do 21 a lo largo del día de feria? -que la cosa pinta requetebién?