¿Sabe usted...

-Que San Antonio no fue el único que recibió flores durante las fiestas patronales de Cualedro? -que el regidor local, Luciano Rivero, no daba abasto para recoger todas las rosas que Alba, Anaí e Icíar le quisieron regalar? -que se las puso en la solapa de la americana como todo un gentleman para seguir disfrutando del concierto que hubo después? -que además le hacían juego con la camisa?

-Que disque el multamóvil tiene predilección por ciertos barrios? -que el casco histórico de la city es uno y el de As Lagoas es otro? -que en este último la doble fila es el pan nuestro de cada día y por eso la Policía Local lo saca a pasear por la zona? -que ayer hizo caja para el deleite de unos y disgusto de otros? -que el tema de los aparcamiento indebidos es un mal endémico en la ciudad?

-Que a Isabel Coixet le quedó la boca dulce tras su estancia en Celanova? -que allí no solo encontró escenarios de película, sino también muchos lugares para comer y pasear, tal y como señala en un reportaje publicado en una web? -que a la directora O Forno do Lito le parece una gran opción gastronómica, de Casa Berta le gustan las tapas y la decoración, y de Adega do Iván destaca la tortilla?