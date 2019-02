El rock americano más ecléctico llega a Ourense

La historia empieza de una forma muy convencional, si se quiere hasta un tanto vulgar. Casi igual que cuando Mick Jagger y Keith Richards de los Stones se encontraron en el tren de Dartford a Londres, o Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith en una heladería de Boston; allá por las primeras semanas de 2009, en un autobús escolar en algún lugar de las carreteras secundarias de Black Mountain, en la América profunda del estado de Carolina Del Norte, cuatro adolescentes –dos de ellos los hermanos gemelos Kyle y Eric Travers, guitarrista y batería del combo, de ahí lo de Travers Brothership- se sentaron juntos y conversaron con entusiasmo sobre su mutuo amor por la música.

Acababa de nacer una de las bandas más novedosas del rock americano actual, que todos ustedes podrán ver esta próxima semana en concierto en Ourense, más concretamente este próximo miércoles 13 de febrero en el Café Cultural Auriense a partir de las 21.30 de la noche. Se llaman, como ya hemos dicho, Travers Brothership y no puedo dejar de recomendar a todos y todas aquellas a quienes les guste el rock de calidad, con raíces, con clase, estilo, fuerza y personalidad, que de verdad, no se lo pierdan.

A finales del pasado año, más concretamente en la primera semana de diciembre de 2018 se puso a la venta su nuevo disco, ‘Let The World Decide’.

Segundo trabajo de larga duración tras su exitoso debut de 2016 ‘A Way To Survive’, precedido de un no menos exitoso Ep titulado ‘I Don´t Mind’, cuya repercusión les facilitó poder grabar ese ‘A Way To Survive’ nada más y nada menos que con el productor ganador del premio Grammy, Juan "Pericles" Covaz, y el ingeniero nominado al Grammy, Matt Williams.

La acogida que ha tenido por parte de crítica y público este nuevo trabajo, ‘Let The World Decide’ que presentan por primera vez en gira por Europa y con varios conciertos en España además del ya mencionado en Ourense, resulta comprensible cuando se escucha este excelente disco con atención. Es toda una delicatesen sonora que amalgama en una combinación de estilos, sonoridades e influencias tan clásicas como contemporáneas un conjunto de piezas a cual más atractiva, en las que podemos ir de la psicodelia del rock de la costa oeste de los 60 al funk neoyorquino de los 70, pasando por el hard rock, el blues y el jazz rock. Como bien se ha señalado en Rolling Stone USA, en Travers Brothership confluyen Steely Dan y Widespread Panic. La Tamla Motown y el british blues de unos Chicken Shack, Ten Years After o incluso los primeros Faces. Blood, Sweat & Tears y Humble Pie.

¿Ejemplos? Muchos, aunque ya desde la primera canción que abre ‘Let The World Decide’ nos encontramos con muchas de esas señas de identidad que caracterizan la originalidad y la heterogeneidad de esta singular formación. El tema al que nos estamos refiriendo, “Jaded”, podría estar extraído de cualquiera de los álbumes de Jeff Beck de mitad de los 70 –se me antojan ‘Blow By Blow’ o ‘Wired’, por ejemplo- con un estilo a medio camino entre el rock clásico y el jazz fusión con unos teclados que podrán ser perfectamente de Billy Cobham y un tratamiento de la voz que de inmediato nos trae a la memoria al Leo Sayer de “You Make Me Feel Like Dancing” ¿se acuerdan?

Pero es que tras este comienzo, “Brighter Than One” nos lleva al blues más puramente americano, de hecho tiene un aroma y unas reminiscencias clarísimas de aquel “Trae a casa tu amor” de Sam Cooke, a pesar de que en esta canción la voz parezca la más pura reencarnación de Joe Cocker. Siguiendo esa escuela de rock clásico más enraizado en la tradición americana, excelente esa pieza llamada “Sweet Anna Lee”, un country rock teñido de blues del delta y unos colchones de piano y violín maravillosos, al igual que “Everyone Knows”, un rock sureño que entronca directamente con aquellos increíbles in crescendos de los Lynyrd Skynyrd. Si además de este último lanzamiento les pica la curiosidad, recomiendo igualmente su anterior disco, ‘A Way To Survive’, en donde se puede disfrutar de maravillas como “Hold My Name”, donde el soul de pura esencia Stax se apodera de su sonido y de sus maravillosas secciones de viento o “The Road Interlude”, que decora genialmente el escenario sonoro en el que se hubieran cruzado los Stones más acústicos de ‘Begars Banquet’ y los más primigenios ZZ Top.

Desde que el Ep ‘I Don´t Mind’ les catapultase al éxito a nivel local, Travers Brothership han realizado más de 400 conciertos en todo Estados Unidos. Han compartido escenario ya con artistas de la categoría de Charles Bradley, Taj Mahal, Moe, Kyle Hollingsworth Band, Blues Traveler, Robert Randolph, Leftover Salmon, Trombone Shorty, Marcus King Band, Dr. John y muchos más antes de aterrizar en Europa en este mes de febrero de 2019.

Por supuesto, cuando se repasa toda la prensa musical especializada estadounidense ya no es novedad encontrarse varias entrevistas con ellos, y a la hora de entresacar alguna declaración significativa, me quedo con la siguiente: “Hemos recibido consejos de personas que nos dicen que no hagamos lo que hemos hecho en ‘Let The World Decide’. Nos dan a entender algo así como: "No siento que hayas encontrado tu sonido todavía. No estás tocando dentro de un género, no estas construyendo tu personalidad sonora”. Bien, es que de eso se trata. Crecimos todos juntos, escuchando música, comenzando a viajar juntos en el autobús en la escuela secundaria, y uno de nosotros fue el duro, el heavy, y el que nos enseñó a Led Zeppelin. Otro fue el que nos enseñó a escuchar a los Beatles desde otro punto de vista, otro nos introdujo en Modest Mouse y otro en Rage Against the Machine. Entonces, todos nos convertimos en esos diferentes tipos de música. Y siento que mientras estemos publicando álbumes que transmiten música creativa, honesta y seria, la gente en Asheville, en Nueva York, en Londres o en Tokio, lo respetará y -¡ojalá!- le gustará”.

Muy gratificante conocer una banda que reconoce sus influencias y los sonidos que dejaron una huella más profunda en ellos con naturalidad y sinceridad. Otra motivación añadida para no dejar pasar la oportunidad de ver a esta banda la próxima semana es el hecho, constatable si se buscan sus videos en directo en YouTube, es que son auténticos animales del directo, y nada hace suponer que vayan a llegar a Ourense a medio gas. Les apuesto lo que quieran ¿OK?