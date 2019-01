Crean un sistema para controlar masas forestales

Arno Formella, director da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo; Javier Prego, da empresa Extraco, coordinadora do proxecto, e Higinio González, investigador principal presentaron el Proxecto Topacio, que promueve la utilización de las tecnologías basadas en satélites de observación y sistemas aéreos no tripulados.

El proyecto, financiado por la Xunta de Galicia, pretende contribuir al desarrollo del sistema de información para mejorar la gestión forestal y la lucha contra los incendios forestales.

Sus impulsores, Higinio González, investigador principal del proyecto, y Javier Prego, de la empresa Extraco, coordinadora, han destacado la puesta en marcha de herramienta a la hora de conocer el estado de las masas forestales, analizando así el riesgo de ignición y propagación del fuego y optimizando labores de mantenimiento forestal.

Junto con la Universidad de Vigo participan en la iniciativa las empresas Extraco, Aeromedia, Conexiona y San2.