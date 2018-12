Ofensiva para reconocer en su totalidad el Camiño de Inverno

El tramo del Camiño de Inverno comprendido entre Ponferrada y las Médulas aún no fue reconocido oficialmente. Esta situación fue puesta sobre la mesa en la asamblea general que la Asociación de Concellos del Camiño de Inverno desarrolló en Pantón (Lugo), según explicó el alcalde vilamartinés, Enrique Álvarez Barreiro. "Na zona do Bierzo, o Camiño está recoñecido desde as Médulas ata Galicia, mais non hacia Ponferrada. É unha das nosas inquedanzas. Por que non se ten en conta este Camiño", comentó el regidor valdeorrés.

Los alcaldes de la veintena de concellos inscritos en la asociación pretenden trasladar esta situación a los titulares de la Xunta y la Junta de Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera, respectivamente. Para informarlos, el colectivo que preside la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, solicitará una entrevista.

En la cita de Pantón, los asistentes dieron luz verde a las tasas de inscripción (500 euros) y las cuotas anuales (1.000 euros) que deberán abonar los concellos a la asociación. Esta fue legalizada recientemente, siendo la asamblea de la localidad lucense la primera que se desarrolla con todos los trámites superados.

Los alcaldes también esbozaron las primeras actividades a desarrollar y, entre ellas, la regidora berciana Gloria Merayo resaltó los planes de asistir a todos los eventos feriales que sea posible. "El Camiño de Inverno tiene un potencial enorme", afirmó la regidora.

Una iniciativa que se pondrá en marcha en el Bierzo y que los alcaldes pretenden trasladar a los concellos gallegos será la denominada "Fogones del Camino".

Según explicó el vilamartinés Enrique Álvarez, consiste en la grabación de un video por concello, en el que un vecino cocinará un plato tradicional. La idea es que este trabajo sea difundido posteriormente por algún canal de televisión.

Además, los alcaldes prevén fijar un Día del Camiño de Inverno, en el que un concello organizará un programa cultural e invitará a un famoso.