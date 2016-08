La ex concursante de Gran Hermano y ahora cantante, Amor Romeira, que se encuentra en Ourense puesto que ayer tuvo un 'bolo' en uno de los locales de ocio de la ciudad, publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se queja de que le prohibieran sacar fotos en las termas. Un mensaje que no tardó en hacerse viral y que ya han visto más de 16.000 personas y que ha suscitado debate por esta prohibición.

El no poder sacar una instantánea de recuerdo no le pareció bien a Amor puesto que en su mensaje se pregunta porque si está en un lugar público "me prohíben usar mi telefóno y tomar fotos". "¿Qué pretendéis que hagamos lo mismo en Canarias?" Explica que en un lugar público se debería poder tomar fotografías para guardar de recuerdo.

Por ello, la televisiva afirma que esto le causa "decepción" y que por ello "las termas de Ourense no me gustan.

En que mundo vivimos señores!! Los sitios públicos son públicos y puedes hacerte las fotos que quieras!! Los videos que quieras!! Y asi te llevas un recuerdo de los sitios que has visitadi!! Vaya boberia más grande las del Concello de Ourense!! Más trabajo por el pueblo y menos normas ridículas!! Un vídeo publicado por Amor Romeira Medina (@amorromeira) el 28 de Ago de 2016 a la(s) 5:06 PDT

Horas más tarde, compartió otra foto en la que dejó un mensaje más positivo de la ciudad. En el dijo estar "enamorada de Ourense, de sus calles, su gastronomía ysu gente! Pero tira de ironía también sobre la prohibición de sacar fotos en la zona termal: "espero que esta foto si este permitida por el Concello de Ourense".