Cobra un premio de lotería disfrazado de "Scream"

Conservar el anonimato, este era el principal objetivo de A. Campbell, el último agraciado de la Super Lotto, la lotería de Jamaica, al que le tocó la friolera de 158 millones de dólares jamaicanos. Por este motivo, el sujeto acudió a la ceremonia de entrega del cheque disfrazado de pies a cabeza de "Scream".

La decisión de acudir de tal guisa retrasó un poco el tiempo de entrega del premio. Y es que A. Campbell no reclamó sus dólares hasta transcurridos 54 días del anuncio, lo que llevó a la administración de la Super Lotto Supreme Ventures a publicar llamamientos que alentaran al ganador de reclamar su botín antes de que transcurriera el plazo máximo de 90 días.

En cuanto a la mítica pregunta sobre qué hará el agraciado con el dinero, éste no fue tan original como sí lo fue para elegir vestuario: "Quiero tener una casa, una casa bonita. No la he encontrado todavía, pero la encontraré pronto".