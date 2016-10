Una española persigue en el metro de Londres al hombre que agredió a su marido

La española Kilian Ahmed persiguió en la estación del metro de Upton Park, en el este de Londres, al agresor de su marido, Jubair Ahmed, de origen bangladesí, quien recibió un puñetazo del desconocido.



El pasado lunes por la tarde, Kilian y Jubair se subieron en el suburbano para dirigirse a la zona de Whitechapel desde su casa en Barking, cuando se toparon con un pasajero que comenzó a insultarlos e increparlos.



Según relataron, prefirieron ignorar las provocaciones del hombre, pero cuando éste se aproximó a la puerta de salida, en la estación de Upton Park, en la línea District, en lugar de marcharse le asestó un puñetazo a Jubair.



Su mujer salió corriendo detrás del agresor y empezó a perseguirlo por el andén gritando y llamándolo, en español, "hijo de puta", "cabrón", "racista" y "nazi", como puede verse en un vídeo del suceso que fue grabado por otro pasajero.



Cuando le dio alcance, y en presencia de la policía, la española, según ha relatado, le preguntó, "¿por qué toca a mi marido?", a lo que el agresor supuestamente le contestó: "Cállate, cállate, por favor, cállate".



"Le dije: `No me voy a callar, ¿por qué toca a mi marido? ¿Por qué? Es usted un grosero por tocar a mi marido", declaró Kilian, que, según su página de Facebook, es sevillana.



Su esposo también ha contado su versión de los hechos a diferentes medios de comunicación.



"Cuando nos subimos al metro y nos sentamos, él estaba gritando e insultando. Preferí no mirarlo porque pensé que quizá era peligroso. Entonces se acercó a nosotros y empezó a insultarme y a gritar", comentó Jubair.



"En la parada siguiente parecía que se iba a bajar del vagón, pero, de repente, me golpeó en la cara y se marchó corriendo. Mi mujer le persiguió pidiendo a la gente que le ayudaran a atraparlo. Estaba en shock, no me lo esperaba. Me sentí mareado y no podía ni pensar", añadió.



Jubair, que llegó a Londres en 2011 procedente de Bangladesh, ha revelado que ésta es la segunda vez que es víctima de un acto racista en el Reino Unido, al tiempo que ha asegurado que cree que los incidentes xenófobos se han incrementado desde que el pasado mes de junio el país votó por salir de la Unión Europea.



"Veo noticias similares a ésta a diario y creo que el número de sucesos se ha incrementado. La verdad es que no sé por qué ese hombre me empezó a hablar y me golpeó", comentó.



La Policía británica del transporte, que a raíz del vídeo, que se ha hecho viral en el Reino Unido, abrió una investigación por el incidente, ha confirmado que ha detenido a un hombre de 33 años como sospechoso de un delito de agresión y amenazas.



El número de denuncias por incidentes racistas en este país se ha incrementado en un 57 % desde que el pasado 23 de junio el Reino Unido votara en un referéndum a favor de abandonar el bloque comunitario.