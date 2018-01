¿Sabes cómo se siente un niño con Asperger? Federico te lo explica

El síndrome de Asperger tiene una incidencia de 3 a 7 afectados de cada 1000 personas nacidas, los números varían en función del sexo, siendo más común entre los hombres. Esta condición tiene implicaciones a nivel social, y como relacionarnos con los demás es algo que hacemos a diario, implica un impacto en todos los ámbitos de la persona afectada.

Es muy difícil saber cuantas personas tienen Asperger en cualquier región del mundo porque hay quienes han vivido con los síntomas pero no han sido diagnosticados. Si se sabe, que a nivel educativo en la provincia de Ourense, hay unas 19 personas que efectivamente se identifican con este comportamiento.

Y es que al final, los niños son los más abiertos y comprensivos con toda clase de situaciones, como Federico, un niño colombiano de 8 años que cuenta en un vídeo cómo es tener Asperger.

No soy "un loco, ni un freak, ni un raro. Solo que mi manera de recibir y procesar la información es diferente"

"Soy un niño como cualquier otro, con sueños e ilusiones. Solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar. Nuestros sentidos son más agudos. Yo escucho todos los sonidos al mismo tiempo. Por eso a veces me quedo en shock y me siento sobrecargado", cuenta. "Si quieres que sepa algo, dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el lenguaje no verbal", relata en el vídeo.

Además, explica como funciona su cerebro con una bonita metáfora con piezas de Lego.