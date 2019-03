El gesto deportivo en un partido de baloncesto que emociona a las redes

Hace unos días las redes se inundaban con el precioso gesto de una niña con una rival en el baloncesto italiano. En las últimas horas, a través de las redes sociales, se ha viralizado otro bello gesto deportivo y también con el baloncesto como protagonista.

En este caso la escena tuvo lugar en el pabellón de un colegio de Estados Unidos. Ante la dificultad para tirar a canasta de uno de los jugadores, uno de sus compañeros decide ayudarlo. Hasta en dos ocasiones la pasa el balón para luego ayudarle a lanzar el balón.

La canasta acaba entrando para felicidad de este joven jugador al que aplaude todo el público. Una canasta gracias al compañerismo y al noble gesto de uno de sus amigos. Y es que jugando en equipo todo es más fácil.

They were going to MAKE SURE he got a bucket 💯 (via Christina Weaver/FB) pic.twitter.com/PeCd82UZKX