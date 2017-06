Madrid amanece llena de pepinos XXL: "Qué grande, te deja alucinado"

El calendario de "días mundiales de" nunca deja indiferente. A los más conocidos, se suman fechas homenaje tan sorprendentes como la de hoy. Hoy es el día Mundial del Pepino.

Por este motivo, una marca de ginebras ha decidido que Madrid amanezca llena de pepinos gigantes en algunos de sus lugares más emblemáticos. Eso sí, en forma de escultura.

La idea sorprendió a los ciudadanos, que no dudaron en hacerse selfies con el pepino XXL y colgarlas en redes sociales. "Me ha parecido sorprendente, un monumento al pepino te deja alucinado", explica un viandante. "Qué pepino más grande, he pensado. Pero vamos, que es una escultura", dice otra.

Tampoco faltan los expertos en las propiedades del alimento, que no dudan en señalarlas: "Es muy sanito, se lleva mucho en los zumos", opina una madrileña. "Tiene mucha agua y refresca mucho", añade otro.

Para el que se haya olvidado del 'selfie' con el pepino XXL, todavía tiene unos días para hacerlo.