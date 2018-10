La llegada del otoño trae consigo la bajada de temperaturas, lo que significa que los osos negros y pardos se preparan para cobijarse durante toda su hibernación.

Para ello, los animales tienen que acumular el máximo de alimentos ricos en grasas para sobrevivir a las abjas temperaturas.

El Parque Nacional Katmai, en Alaska, cuenta con una amplia reserva de osos pardos, por lo que han decidido mostrar la increíble transformación física del animal en su preparación para el momento de hibernar.

Como se ve en el siguiente vídeo compartido por los responsables del Parque, el oso puede llegar a aumentar su peso a un ritmo de 1,8 kilos al día.

At peak season, brown bears can add up to four pounds of weight a day.



Bear 409 looks like she had no trouble with that. (Yes, this is the same bear. We’re screaming.) pic.twitter.com/Wk1gSjDReX