La viral respuesta de una madre andaluza a un permiso de excursión de su hijo

¿Quién no se ha ido de excursión? ¿Y quién lo ha hecho a un Corte Inglés? Un colegio de Fuengirola pedía la aceptación del permiso expedido para que los escolares pudieran ira a una excursión que consistía en un paseo por el Corte Inglés. Sin embargo, una madre envió una carta con una respuesta tajante.

"Cualquier familia que resida en Fuengirola conoce el Corte Inglés y no creo que sus instalaciones sean un museo como para ir de excursión", fue una de las frases que la madre escribió a mano en la nota. Su hijo "no es publicidad" o "es puro consumismo o márketing" se podía leer en el comentario. Al final, su hijo no fue a la excursión.